Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Ya Da Nasıl Yazılır? TDK Bilgisi ile Ya Da Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Ya Da Nasıl Yazılır? TDK Bilgisi ile Ya Da Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Türk Dil Kurumu, Türkçe'nin yazım ve dil bilgisine dair standartları belirleyen bir otoritedir. Türkçede sıklıkla karşımıza çıkan "ya da" ifadesi, yazım şekli konusunda bazen soru işaretleri oluşturabilir. "Ya da" kelimesi, seçenekleri ifade ederken kullanılan yaygın bir bağlaçtır ve iletişimde önemli bir role sahiptir. Bu bağlacın doğru yazımı, metnin anlam doğruluğunu ve netliğini sağlamada kritik bir etkiye sahiptir. Peki, ya da ifadesi nasıl yazılır? Bu yazıda, "ya da" ifadesinin TDK normlarına uygun yazılışını ve bu doğru yazımın iletişimdeki etkisini inceleyeceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ya da nasıl yazılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Ya da" ifadesi, Türkçenin günlük ve yazılı dilinde sıkça başvurulan bir bağlaçtır. Bu ifade, alternatifleri belirtirken veya seçenek sunarken kullanılır ve cümle yapısına esneklik katar. Türkçede bağlaçların doğru yazımı, dilin berraklığı ve anlaşılırlığı için hayati bir öneme sahiptir. "Ya da" ifadesinin yazım şekli, bu bağlamda üzerinde durulması gereken bir detaydır. Metnimizde, bu ifadenin yazım kurallarını ve dilimizdeki yerini ayrıntılı olarak ele alacağız.

        "Ya Da" İfadesinin Yazımı

        TDK'nın belirlemiş olduğu yazım kurallarına göre "ya da" ifadesi ayrı yazılır. Bu bağlaç, alternatif sunan cümlelerde kullanılır ve Türkçe'nin esnek yapısını yansıtır. "Ya da" ifadesinin ayrı yazılması, dilimizin anlatım zenginliğini ve doğruluğunu korur. Yazı dili içinde bu ifadenin yanlış bir şekilde bitişik yazılması, cümlenin anlamını ve netliğini bozar. Bu nedenle, "ya da" ifadesinin ayrı yazılması, dilimizin doğru kullanımını yansıtan bir uygulamadır.

        Örnekler:

        • Film izlemek ya da kitap okumak istiyor musun?
        • Yağmur yağarsa eve gideriz ya da burada bekleriz.
        • Bu gömleği ya da diğerini alabilirsin.

        "Ya Da" ve "Yada" Karışıklığı

        "Yada" şeklinde bitişik yazılan ifade, TDK tarafından önerilen yazım kurallarına uygun değildir. "Ya da" ifadesi, iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir bağlaçtır ve her iki kelime arasında bir boşluk bulunmalıdır. Bu iki farklı yazım şekli arasındaki karışıklık, cümlelerin anlam bütünlüğünü ve netliğini etkileyebilir. "Ya da" ve "yada" arasındaki bu ayrım, Türkçenin doğru kullanımı ve anlatım açıklığı açısından önemlidir.

        Örnekler:

        • Salatayı ya da çorbayı seçebilirsin.
        • Yağmur ya da güneşli bir hava olabilir.
        • Kitap okumak ya da dışarı çıkmak iyi olabilir.

        Sıkça Yapılan Yanlışlar ve Doğru Kullanım

        Türkçede "ya da" ifadesinin yanlış yazımı, özellikle yazışmalarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu ifadenin bitişik olarak yazılması, cümlelerin anlam doğruluğunu ve netliğini etkiler. "Ya da" ifadesinin ayrı yazılması, bu bağlacın doğru kullanımını yansıtır ve Türkçe'nin anlatım berraklığını korur. Bu doğru kullanım, hem resmi metinlerde hem de günlük dilde iletişimdeki netliği ve doğruluğu korur.

        Örnekler:

        Yanlış: Yada gelirsin yada kalmazsın.

        Doğru: Ya da gelirsin ya da kalmazsın.

        Yanlış: Yada onu alırız yada bunu.

        Doğru: Ya da onu alırız ya da bunu.

        Ya Da Ayrı mı Bitişik mi Yazılır?

        Sonuç itibarıyla, TDK kurallarına göre "ya da" ifadesi her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu ifade, Türkçede seçenekleri ve alternatifleri sunmak için sıklıkla kullanılan bir bağlaçtır. "Ya da" ifadesinin doğru kullanımı, dilimizin netliğini ve anlam zenginliğini yansıtır ve bu nedenle büyük önem taşır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Habertürk Anasayfa