Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi Mi 9 ailesinin son üyesi Mi 9T’nin Türkiye pazarına girişini duyurdu. Temmuz ayının başında Türkiye’de satışa sunulacak olan Mi 9T, 3799 TL’den başlayan fiyatlarla teknolojiseverlerle buluşacak.

6.39 inçlik tam ekranlı Mi 9T’de, Qualcomm Snapdragon 730 işletim sistemi, 20 MP Pop-up ön kamera ve arka 48 MP üçlü kamera bulunuyor.

Telefonda 8nm işlemine dayanan bir Kryo 470 yonga işlemci ve 4. nesil yapay zeka akıllı motoru kullanıyor. Oyun deneyimi için dokunma tepkisi, ekran, ses kalitesi, ağ ve oyun içi aramaları optimize eden yeni Game Turbo 2.0 ile birlikte gelen cihazda, dokunmatik ekran hassasiyeti 180 Hz'ye çıkarken, tıklama ve dokunma yanıt süreleri de yaklaşık 70 milisaniyeye düşürülmüş.

48 MP ÜÇLÜ KAMERA VE 20 MP POP-UP ÖN KAMERAYLA GELİYOR

Çentiksiz 6.39 inç Amoled ekrana sahip Mi 9T, yapay zekalı üçlü kamera kurulumu barındırıyor. Mi 9T, ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üretebilen 1/2 flag Sony IMX 582 sensörlü ana 48 MP ana kameraya ek olarak Mi 9T, 124.8 derecelik görüş alanına sahip 13 MP ultra geniş açılı mercek ve 8 MP telefoto merceğe de sahip.

Mi 9T’nin bir diğer özelliği ise, safir bir cam kapak ile 20 MP pop-up bir ön kameraya sahip olması. Pop-up kameranın ise 6 farklı açılma tonu ve aydınlanma efekti bulunuyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 3799 TL

4000 mAh büyüklüğünde bir batarya ve yapay zeka enerji tasarrufu modu bulunan Mi 9T, 18W'a kadar şarjı destekliyor. Mi 9T, Temmuz ayı başında Carbon Black ve Glacier Blue olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile yetkili Mi Store’larda, TeknoSA’da, Mediamarkt ve Vatan Bilgisayar’da satışa sunulacak.

Mi 9T’nin Türkiye satış fiyatı ise 6 GB + 64 GB model için 3799 TL, 6 GB + 128 GB model için ise 3999 TL olacak.

YENİ GİYİLEBİLİR ÜRÜNÜNÜ DE TANITTI

Ürünün Türkiye lansmanında konuşan Xiaomi Türkiye Genel Müdürü Usher Lui, “Mi 9 ve Mi 9 SE dahil olmak üzere markanın amiral gemisi Mi 9 serisine inanılmaz bir ilgi gördük. Mi 9T ile büyük bir 4000mAh batarya ve gerçek tam ekran gibi özellikler getirerek, Türk tüketicilerine yeniliği getirme felsefemizi dürüst fiyatlarla sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Xiaomi, Mi 9T ile birlikte giyilebilir Mi Smart Band 4’ü de tanıttı. Türkiye’de satış fiyatı 299 TL’den başlayacak olan Mi Smart Band 4, renkli bir AMOLED tam ekrana sahip. Ürün, 135 mAh bataryası ile tek şarj ile 20 gün kullanım imkanı sunuyor.