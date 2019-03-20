Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin oyun tutkunlarına özel olarak geliştirdiği yeni telefonu Black Shark 2’yi tanıttı. Qualcomm’un Snapdragon 855 işlemcisiyle çalışan oyun telefonu Black Shark 2’nin HDR AMOLED ekranı 6.39 inç büyüklüğünde.

27 W hızlı şarj desteği sunulan telefonda 4000 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Telefonla daha uzun süre donmadan oyun oynayabilmek için cihazın ekranında dokunmatik sıvı soğutma sistemi kullanılmış.

BASINCA GÖRE KOMUT

Oyuncuların ekrana uyguladıkları basınca göre farklı oyun içi komutlar verebilmelerini sağlayan basınç duyarlılığına sahip olan telefonda, ekrana gömülü parmak izi sensörü bulunuyor.

FİYATI 480 DOLARDAN BAŞLIYOR

Black Shark 2’nin ön yüzüne, standart akıllı telefonlardakinden yüzde 25 daha büyük olan iki adet hoparlör yerleştirilmiş. 48 MP ve 12 MP’lik çift arka kamerası olan Black Shark 2’nin ön kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde.

6/8/12 GB’lik RAM ve 128 /256 GB’lik depolama seçenekleri olan oyun telefonu Black Shark 2, ilk olarak Çin’de piyasaya sunuldu. Black Shark 2’nin satış fiyatı ise 128 GB'lik model için 480 dolar, 256 GB'lik model için ise 625 dolar olarak belirlenmiş durumda.