Çinli akıllı telefon üreticisi, küresel pazarda yüzde 9’luk paya ulaşmasının ardından şimdi de gözünü 5G’ye çevirdi.

Çin’de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı’nda konuşan Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su olan Lei Jun, 5G’li ilk telefonları Mi 9 Pro’nun ardından gelecek yıl üst segmentin yanısıra orta ve giriş seviyesi için de 5G destekli yeni akıllı telefonlar üretmeyi planladıklarını söyledi.

Lei Jun, bu kapsamda Xiaomi olarak 2020 yılında 10 farklı 5G’li telefon modeli çıkaracaklarını duyurdu.

2019 yılının ikinci çeyreği sonu itibariyle Apple’ın hemen ardından yüzde 9’luk payla dünya akıllı telefon pazarında dördüncü (bir diğer Çinli marka Oppo ile birlikte) konumda olan Xiaomi, 5G konusundaki iddiasını ise konferansta yaptığı testle ortaya koydu.

‘BU HIZLARI HERKES HAK EDİYOR’

Çin’de 5G’li Xiaomi akıllı telefonla yapılan testte, indirme hızı 787 Mbps’ye kadar çıktı. Jei Lun, her kesimden kullanıcının 5G’deki bu hızları yaşamayı hak ettiğini ifade etti.

Geçen ay iki yüzü de ekrandan oluşan 108 MP’lik kamera sistemine sahip Mi Mix Alpha'yı duyuran Xiaomi, geçen hafta Türkiye’de ise 4’lü kamera sistemi ve 3 bin TL’nin altındaki fiyat seviyesi ile dikkatleri üzerine çeken Redmi Mi Note 8 serisinin satışına başlamıştı.