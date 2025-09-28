Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.151,20 %-1,99
        DOLAR 41,4819 %-0,02
        EURO 48,6011 %0,30
        GRAM ALTIN 5.025,55 %0,50
        FAİZ 39,84 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 61,62 %2,13
        BITCOIN 109.591,00 %0,14
        GBP/TRY 55,7198 %0,54
        EUR/USD 1,1703 %0,32
        BRENT 70,13 %1,02
        ÇEYREK ALTIN 8.216,77 %0,50
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Xiaomi 15T serisi Münih’te sahneye çıktı - SU7 Ultra elektrikli otomobili de sergilendi - Teknoloji Haberleri

        Xiaomi 15T serisi Münih’te sahneye çıktı

        Xiaomi, Münih'te düzenlenen global lansmanla 15T ve 15T Pro modellerini tanıttı. Leica iş birliğiyle geliştirilen 50 MP kamera, 5x optik yakınlaştırma, 4K 120fps video kaydı ve HyperOS 3 işletim sistemiyle dikkat çeken seri, 144 Hz yenileme hızına sahip 6,83 inçlik ultra ince çerçeveli ekran, MediaTek Dimensity 9400+ ve 8400-Ultra işlemciler, 5500 mAh pil ve IP68 sertifikasıyla üstün performans sunuyor. Offline Communication özelliğiyle şebekesiz iletişim imkânı sağlayan cihazlar, 36.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Lansmanda ayrıca Xiaomi'nin elektrikli araç stratejisi de öne çıktı. SU7 modeli 300 binden fazla satış yaparken, YU7 SUV 3 dakikada 200 bin sipariş aldı. Nürburgring'de 7:04.957'lik rekor kıran SU7 Ultra ise 1.548 beygir gücü, 1,98 saniyede 0-100 km/s hızlanma ve HyperOS tabanlı dijital kokpitiyle otomotivde çıtayı yükseltiyor. Xiaomi, 2027'de Avrupa pazarına odaklanarak Türkiye'yi sonraki aşamada değerlendirecek.

        Giriş: 28.09.2025 - 12:48 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Xiaomi 15T serisi Münih'te sahneye çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi 15T ve 15T Pro, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen global lansmanla tanıtıldı. Etkinliğe davetli olarak katıldım ve cihazları yerinde deneyimleme fırsatı buldum. Kamera yeteneklerinden bağlantı teknolojilerine, tasarımdan ekran performansına kadar pek çok alanda çıtayı yükselten Xiaomi 15T Serisi, sahnede olduğu kadar elimde de etkileyici bir izlenim bıraktı.

        LEICA İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLEN OPTİK GÜÇ

        Xiaomi 15T Serisi’nin kamera sistemleri, lansman alanında en çok ilgi gören detaylardan biriydi. Leica Summilux lens ile donatılan 50 MP ana kamera, düşük ışıkta bile canlı renkler ve yüksek kontrast sunuyor. Xiaomi 15T Pro’nun 5x optik yakınlaştırma destekli Leica 5x Pro telefoto kamerası ise 20x Ultra Yakınlaştırma ile sahneleri adeta yeniden tanımlıyor. Farklı odak uzaklıkları sayesinde hem geniş manzaralar hem de detaylı portreler çekmek mümkün.

        REKLAM

        VİDEO PERFORMANSI: İÇERİK ÜRETİCİLERİNE SİNEMATİK ÖZGÜRLÜK

        Her iki modelde de tüm lenslerde 4K 30fps HDR10+ video kaydı desteği bulunuyor. Xiaomi 15T Pro ise 4K 120fps yüksek hızlı çekim ve 10-bit Log kayıt özellikleriyle profesyonel içerik üreticilerine hitap ediyor. Lansman alanında yapılan demo çekimlerde, kare hassasiyeti ve renk doğruluğu gözle görülür şekilde etkileyiciydi.

        OFFLINE COMMUNICATION İLE ŞEBEKESİZ İLETİŞİM

        Xiaomi Astral Communication çatısı altında sunulan Offline Communication özelliği, lansmanda canlı olarak test edildi. Xiaomi 15T Pro, 1,9 km’ye kadar hücresel sinyal olmadan sesli iletişim kurabiliyor. Bu özellik, özellikle doğa yürüyüşleri ve acil durumlar için ekstra güvenlik sağlıyor.

        HYPEROS 3 İLE GELEN ARAYÜZ DEVRİMİ

        Xiaomi 15T Serisi, HyperOS 3 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Yeniden tasarlanmış arayüz, daha hızlı uygulama geçişleri ve cihazlar arası senkronizasyon özellikleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi HyperAI entegrasyonu ise sistem genelinde akıllı öneriler ve içerik yönetimi konusunda fark yaratıyor. Bununla birlikte artık Çinli markanın cihazları IOS işletim sistemine sahip cihazlarla da etkileşim halinde olabilecek!

        EKRAN VE TASARIM: ULTRA İNCE ÇERÇEVELERLE MAKSİMUM GÖRSEL DENEYİM

        6,83 inçlik ekran, 3200 nit tepe parlaklıkla dış mekânda bile net görüntü sunuyor. Xiaomi 15T Pro’nun LIPO teknolojili ultra ince çerçeveleri ve 144 Hz yenileme hızı, görsel deneyimi zirveye taşıyor. Lansman alanında oyun ve video testlerinde ekranın akıcılığı ve tepki süresi oldukça etkileyiciydi.

        REKLAM

        DONANIM VE DAYANIKLILIK: GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE IP68 KORUMA

        Xiaomi 15T Pro, MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisiyle yüksek performans sunarken; Xiaomi 15T, Dimensity 8400-Ultra ile geliyor. Her iki modelde de 5500 mAh pil, hızlı şarj destekleri ve IP68 sertifikası bulunuyor. Gorilla Glass 7i ekran koruması ve cam fiber arka yüzey, cihazların dayanıklılığını artırıyor.

        Xiaomi 15T Pro, 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla üç farklı depolama seçeneğiyle sunulurken; Xiaomi 15T, 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla iki farklı versiyonla raflardaki yerini alacak.

        ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİNDE GÖZÜ AVRUPA’DA

        Lansman kapsamında Xiaomi, elektrikli araç serisinin sipariş rakamlarını da paylaştı. Hali hazırda satışta olan modelleri SU7’nin 300 binin üzerinde bir satış hacmine ulaştığını vurgulayan marka, YU7 SUV modelinin ise 3 dakikadan kısa bir süre içerisinde 200 bin adet sipariş aldığını vurguladı.

        Şirket, 2027 itibarıyla global pazara açılacaklarını ve özellikle Avrupa’da güçlü satış hedefleri belirlediklerini duyurdu. Türkiye ile ilgili sorumuza ise “İlk hedefimiz Avrupa pazarı, Türkiye’yi sonraki aşamada değerlendireceğiz” yanıtını verdiler. Bu açıklama, Xiaomi’nin otomotivdeki küresel stratejisini net şekilde ortaya koydu.

        XIAOMI SU7 ULTRA: NÜRBURGRING REKORU

        Etkinlikte sergilenen Xiaomi SU7 Ultra, markanın bugüne kadarki en güçlü elektrikli otomobili olarak tanıtıldı. Nürburgring pistinde kırdığı tur rekoruyla dikkat çeken SU7 Ultra, performans odaklı mühendisliğiyle sahnede adeta gövde gösterisi yaptı. Model Almanya’nın en önemli pistlerinden olan Nürburgring’de 7 dakika 4 saniye 957 saliselik zamanıyla elektrikli araçlar arasında bir rekora imza attı.

        • Teknik Özellikler:Güç ve Performans: Çift motorlu dört çeker (AWD) sistemiyle donatılan SU7 Ultra, toplamda 1.548 beygir gücü (1.140 kW) üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1,98 saniyede ulaşarak sınıfında iddialı bir performans sunuyor. Maksimum hızı ise 350 km/s seviyesinde.
        • Motor ve Batarya: Xiaomi’nin kendi geliştirdiği HyperEngine V8s motor mimarisiyle desteklenen araç, 101,5 kWh batarya kapasitesine sahip. 800V yüksek voltaj mimarisi, ultra hızlı şarj imkânı sağlıyor ve yalnızca 12 dakikada %80 dolum kapasitesine ulaşabiliyor.
        • Aerodinamik ve Şasi: Karbon fiber gövde panelleri ve aktif arka spoyler ile donatılan SU7 Ultra, 0,195 Cd sürtünme katsayısı ile yüksek hızlarda üstün stabilite sunuyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve düşük ağırlık merkezi, pist performansını optimize ediyor.
        • Sürüş Destek Sistemleri: Xiaomi Pilot Max sürüş destek sistemi, LIDAR, radar ve yüksek çözünürlüklü kameralarla destekleniyor. Yapay zeka tabanlı algoritmalar, gelişmiş otonom sürüş yetenekleri sunarak geleceğin teknolojisine zemin hazırlıyor.
        • İç Mekân ve Teknoloji: HyperOS tabanlı dijital kokpit, 16,1 inç 3K çözünürlüklü merkezi ekran ve Xiaomi Pad entegrasyonu ile kullanıcı odaklı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, yüksek kaliteli ses sistemi ve kişiselleştirilebilir arayüz, teknoloji tutkunlarına hitap ediyor.

        Xiaomi SU7 Ultra, hem pistte hem de yolda elektrikli araç segmentinde çıtayı yükselten bir model olarak öne çıkıyor. Nürburgring’deki rekoru, Xiaomi’nin otomotiv sektöründeki iddiasını küresel çapta kanıtlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa