Xiaomi 15T serisi Münih’te sahneye çıktı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi 15T ve 15T Pro, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen global lansmanla tanıtıldı. Etkinliğe davetli olarak katıldım ve cihazları yerinde deneyimleme fırsatı buldum. Kamera yeteneklerinden bağlantı teknolojilerine, tasarımdan ekran performansına kadar pek çok alanda çıtayı yükselten Xiaomi 15T Serisi, sahnede olduğu kadar elimde de etkileyici bir izlenim bıraktı.

LEICA İŞ BİRLİĞİYLE GELİŞTİRİLEN OPTİK GÜÇ

Xiaomi 15T Serisi’nin kamera sistemleri, lansman alanında en çok ilgi gören detaylardan biriydi. Leica Summilux lens ile donatılan 50 MP ana kamera, düşük ışıkta bile canlı renkler ve yüksek kontrast sunuyor. Xiaomi 15T Pro’nun 5x optik yakınlaştırma destekli Leica 5x Pro telefoto kamerası ise 20x Ultra Yakınlaştırma ile sahneleri adeta yeniden tanımlıyor. Farklı odak uzaklıkları sayesinde hem geniş manzaralar hem de detaylı portreler çekmek mümkün.

VİDEO PERFORMANSI: İÇERİK ÜRETİCİLERİNE SİNEMATİK ÖZGÜRLÜK

Her iki modelde de tüm lenslerde 4K 30fps HDR10+ video kaydı desteği bulunuyor. Xiaomi 15T Pro ise 4K 120fps yüksek hızlı çekim ve 10-bit Log kayıt özellikleriyle profesyonel içerik üreticilerine hitap ediyor. Lansman alanında yapılan demo çekimlerde, kare hassasiyeti ve renk doğruluğu gözle görülür şekilde etkileyiciydi.

OFFLINE COMMUNICATION İLE ŞEBEKESİZ İLETİŞİM Xiaomi Astral Communication çatısı altında sunulan Offline Communication özelliği, lansmanda canlı olarak test edildi. Xiaomi 15T Pro, 1,9 km’ye kadar hücresel sinyal olmadan sesli iletişim kurabiliyor. Bu özellik, özellikle doğa yürüyüşleri ve acil durumlar için ekstra güvenlik sağlıyor. HYPEROS 3 İLE GELEN ARAYÜZ DEVRİMİ Xiaomi 15T Serisi, HyperOS 3 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Yeniden tasarlanmış arayüz, daha hızlı uygulama geçişleri ve cihazlar arası senkronizasyon özellikleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi HyperAI entegrasyonu ise sistem genelinde akıllı öneriler ve içerik yönetimi konusunda fark yaratıyor. Bununla birlikte artık Çinli markanın cihazları IOS işletim sistemine sahip cihazlarla da etkileşim halinde olabilecek! EKRAN VE TASARIM: ULTRA İNCE ÇERÇEVELERLE MAKSİMUM GÖRSEL DENEYİM 6,83 inçlik ekran, 3200 nit tepe parlaklıkla dış mekânda bile net görüntü sunuyor. Xiaomi 15T Pro’nun LIPO teknolojili ultra ince çerçeveleri ve 144 Hz yenileme hızı, görsel deneyimi zirveye taşıyor. Lansman alanında oyun ve video testlerinde ekranın akıcılığı ve tepki süresi oldukça etkileyiciydi. REKLAM DONANIM VE DAYANIKLILIK: GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE IP68 KORUMA Xiaomi 15T Pro, MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisiyle yüksek performans sunarken; Xiaomi 15T, Dimensity 8400-Ultra ile geliyor. Her iki modelde de 5500 mAh pil, hızlı şarj destekleri ve IP68 sertifikası bulunuyor. Gorilla Glass 7i ekran koruması ve cam fiber arka yüzey, cihazların dayanıklılığını artırıyor.

Xiaomi 15T Pro, 46.999 TL’den başlayan fiyatlarla üç farklı depolama seçeneğiyle sunulurken; Xiaomi 15T, 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla iki farklı versiyonla raflardaki yerini alacak. ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİNDE GÖZÜ AVRUPA’DA Lansman kapsamında Xiaomi, elektrikli araç serisinin sipariş rakamlarını da paylaştı. Hali hazırda satışta olan modelleri SU7’nin 300 binin üzerinde bir satış hacmine ulaştığını vurgulayan marka, YU7 SUV modelinin ise 3 dakikadan kısa bir süre içerisinde 200 bin adet sipariş aldığını vurguladı. Şirket, 2027 itibarıyla global pazara açılacaklarını ve özellikle Avrupa’da güçlü satış hedefleri belirlediklerini duyurdu. Türkiye ile ilgili sorumuza ise “İlk hedefimiz Avrupa pazarı, Türkiye’yi sonraki aşamada değerlendireceğiz” yanıtını verdiler. Bu açıklama, Xiaomi’nin otomotivdeki küresel stratejisini net şekilde ortaya koydu. XIAOMI SU7 ULTRA: NÜRBURGRING REKORU Etkinlikte sergilenen Xiaomi SU7 Ultra, markanın bugüne kadarki en güçlü elektrikli otomobili olarak tanıtıldı. Nürburgring pistinde kırdığı tur rekoruyla dikkat çeken SU7 Ultra, performans odaklı mühendisliğiyle sahnede adeta gövde gösterisi yaptı. Model Almanya’nın en önemli pistlerinden olan Nürburgring’de 7 dakika 4 saniye 957 saliselik zamanıyla elektrikli araçlar arasında bir rekora imza attı.

Teknik Özellikler:Güç ve Performans: Çift motorlu dört çeker (AWD) sistemiyle donatılan SU7 Ultra, toplamda 1.548 beygir gücü (1.140 kW) üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 1,98 saniyede ulaşarak sınıfında iddialı bir performans sunuyor. Maksimum hızı ise 350 km/s seviyesinde.

Motor ve Batarya: Xiaomi’nin kendi geliştirdiği HyperEngine V8s motor mimarisiyle desteklenen araç, 101,5 kWh batarya kapasitesine sahip. 800V yüksek voltaj mimarisi, ultra hızlı şarj imkânı sağlıyor ve yalnızca 12 dakikada %80 dolum kapasitesine ulaşabiliyor.

Aerodinamik ve Şasi: Karbon fiber gövde panelleri ve aktif arka spoyler ile donatılan SU7 Ultra, 0,195 Cd sürtünme katsayısı ile yüksek hızlarda üstün stabilite sunuyor. Gelişmiş süspansiyon sistemi ve düşük ağırlık merkezi, pist performansını optimize ediyor.

Sürüş Destek Sistemleri: Xiaomi Pilot Max sürüş destek sistemi, LIDAR, radar ve yüksek çözünürlüklü kameralarla destekleniyor. Yapay zeka tabanlı algoritmalar, gelişmiş otonom sürüş yetenekleri sunarak geleceğin teknolojisine zemin hazırlıyor.

İç Mekân ve Teknoloji: HyperOS tabanlı dijital kokpit, 16,1 inç 3K çözünürlüklü merkezi ekran ve Xiaomi Pad entegrasyonu ile kullanıcı odaklı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, yüksek kaliteli ses sistemi ve kişiselleştirilebilir arayüz, teknoloji tutkunlarına hitap ediyor. Xiaomi SU7 Ultra, hem pistte hem de yolda elektrikli araç segmentinde çıtayı yükselten bir model olarak öne çıkıyor. Nürburgring’deki rekoru, Xiaomi’nin otomotiv sektöründeki iddiasını küresel çapta kanıtlıyor.