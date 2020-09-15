HABERTURK.COM

Xbox yeni oyun konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S'in 22 Eylül'den itibaren ön siparişe açılacağını açıkladı. Xbox Türkiye'nin sitesinde yer alan bilgiye göre Xbox Series X 7 bin 499 liradan, Xbox Series S ise 4 bin 599 liradan satışa sunuluyor.

Bu konsolların ABD satış fiyatı ise Series X için 499 dolar, Series S için ise 299 dolar olarak açıklanmıştı. Bu, bugünkü kurla konsolların ABD'dekinin 2 katı bir bedelle satışa sunulduğu anlamına geliyor.

Xbox konsolların ABD fiyatı her zaman Türkiye fiyatına göre fazla olmuştur. Ancak bu sefer, Türk oyunseverleri üzecek şekilde aradaki fiyat farkının açılmasının nedeni nisan ayında getirilen ek gümrük vergisi oldu.

18 Nisan 2020 tarihindeki Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile oyun konsollarının ithalatında 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere yüzde 50 oranında “İlave Gümrük Vergisi” tahsil edilmeye başlandı. Düzenlemeye göre oyun konsollarından 1 Ekim 2020 tarihinden sonra ise yüzde 20 oranında ilave gümrük vergisi tahsil edilecek.

Mevcut düzenlemeye göre ürünün maliyet bedeli üzerine yüzde 50’lik gümrük vergisi hesaplanıyor. Maliyet bedeline bu gümrük vergisi eklenerek ulaşılan toplam tutar üzerinden önce yüzde 20’lik ÖTV ve bunun üzerine de yüzde 18’lik KDV ekleniyor.