Berlin'de polis, üniversitedeki Filistin eylemine yine müdahale etti

Öğrenciler eylem için verilen sürenin uzatılması için üniversite yönetimiyle müzakere yaptı.

Eylem yapmak için verilen sürenin dolmasının ardından bazı öğrenciler kendi isteğiyle gruplar halinde dışarı çıkarak kimlik tespiti için polis kontrol noktasına götürüldü. Birçok öğrenci ise binada eylemi sürdü.