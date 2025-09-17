Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Xabi Alonso: Arda hala öğreniyor ve gelişiyor - Futbol Haberleri

        Xabi Alonso: Arda hala öğreniyor ve gelişiyor

        Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'yı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından milli futbolcu Arda Güler'e ilişkin, "Arda hala öğreniyor ve gelişiyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 01:13 Güncelleme: 17.09.2025 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Arda hala öğreniyor ve gelişiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 2-1 yenen Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, genç oyuncu Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        Milli futbolcumuz Arda Güler 73 dakika sahada kalırken Marsilya'nın golü öncesinde topu kaptıran isim oldu.

        Maç sonunda İspanyol teknik adam Xabi Alonso'ya Arda Güler ile ilgili bir soru geldi ve Arda'nın hatası ile ilgili yorum yapması istendi.

        "ARDA HALA ÖĞRENİYOR VE GELİŞİYOR"

        Xabi Alonso'nun yanıtı ise şöyle oldu:

        "Arda Güler'in hatası mı? İyi başladı ama sonra topa fazla dokunmaya başladı. Ama onunla ve Mastantuono'yla çok sakinim. Böyle devam etmeliyiz. Arda hâlâ öğreniyor, hâlâ gelişiyor, zamanla daha iyi olacak. Franco için de aynı şey geçerli. Oynamaya devam etmeli ki gelişmeye devam etsin."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Bayrampaşa Belediye Başkanı tutuklandı
        Kereste fabrikasında yangın
        Kereste fabrikasında yangın
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Kirk'ün katil zanlısı için idam cezası talebi
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti!
        Putin askeri üniforma giydi
        Putin askeri üniforma giydi
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        NBA yıldızından Orhan Veli'li İstanbul paylaşımı
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Habertürk Anasayfa