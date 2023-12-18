Wonka Dolandırıcılığı: Altın bilet sahte çıktı

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Siber saldırıların ve dolandırıcıların yöntemleri her seferinde daha karmaşık ve yenilikçi şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bilgisayarlarımızı, verilerimizi ne kadar özenle korusak da yapabileceğimiz bir ufak hata, birçok bilgimizi kendi elimizle dolandırıcılara vermemize sebep olabiliyor.

Dolandırıcıların bu seferki kimlik hırsızlığı yöntemi ise ünlü Wonka filmi üzerinden oldu. Dünyaca ünlü Charlie'nin Çikolata Fabrikası romanından uyarlanan yeni filmin dünya genelindeki galasından önce, Kaspersky uzmanları siber suçluların filmin popülerliğini ve yarattığı heyecanı kullanarak başlattığı çevrimiçi kimlik avı dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Filmi merak edenleri avlayan dolandırıcılar, Wonka hayranlarını tatlı lezzetler yerine hassas kişisel verilerini ve paralarını teslim etmeleri için kandırılıyor.

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FİLMİ ÜCRETSİZ İZLEME VAADİ

Filmin dünya genelinde vizyona girmesinden önce hikayeyi ücretsiz izleme vaadi sunan dolandırıcılar, SurveyMonkey adlı anket sitesini kullanarak mistik çikolata ustasının hayranlarını Wonka'yı izleme teklifiyle kandırıyor. Sahte sitenin linkine tıkladıktan birkaç dakika sonra, kullanıcılar saf bir hayal dünyası ve henüz gösterime girmemiş bir film yerine, filmin tamamını izlemek için kaydolmaları yönünde bir taleple karşılaşıyorlar.

Site, durumdan şüphelenmeyen hayranları sözde bir hesap oluşturmak için banka kartı ve kişisel kimlik numarasının yanı sıra isim, adres, telefon numarası ve diğer hassas verilere dair ayrıntılar isteyen bir açılır pencereye yönlendiriyor. Bu, kullanıcıların hesaplarından izinsiz para çekileceğini gösteren bir kırmızı bayrak.

BİLGİLERİ DARK WEB'DE

Paralarını ve özel verilerini dolandırıcılara göndermenin finansal risklerine ek olarak, durumdan şüphelenmeyen Wonka hayranları çalınan bilgilerinin potansiyel olarak Dark Web'de satılma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Egor Bubnov konu ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Tıpkı Wonka'daki kötü adamlar gibi, kötü niyetli dolandırıcılar da insanların Willy Wonka'nın masalsı büyülü dünyasına olan tutkusunu kendi kötü niyetleri için istismar etmekte vakit kaybetmediler. Bu hayal dünyasının sadece hayal olarak kalmasını sağlamak için insanların tetikte olmaları, temel çevrimiçi güvenlik kurallarına uymaları ve riskleri göz ardı etmemeleri büyük önem taşıyor. İzleyicileri Wonka ve diğer film galalarının keyfini çıkarırken kendilerini ve gizliliklerini siber suçlulardan koruyabilmeleri için güvenli çevrimiçi alışkanlıklar edinmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.