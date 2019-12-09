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'Wonder Woman 1984'ten ilk fragman

Merakla beklenen 'Wonder Woman 1984' filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanın sürprizi 'Wonder Woman' Diana Prince'in büyük aşkı Steve Trevor'la buluşması oldu

09.12.2019 - 12:08 | Güncelleme:
Wonder Woman

DC Comics'in sevilen süper kahramanı Wonder Woman beyazperdeye dönüyor. 820 milyon dolar hasılat yapan ilk filmin yönetmeni Patty Jenkins'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu, Gal Gadot'un canlandırdığı Amazon presesi yeni macerası 'Wonder Woman 1984'te 80'li yıllarda kötülerle savaşıyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda geçen ilk filmden 66 yıl sonra Soğuk Savaş döneminde geçen bu macerada Wander Woman nam-ı diğer Diana Prince, öldüğünü düşündüğü büyük aşkı Steve Trevor'la (Chris Pine) yeniden buluşuyor.
Filmin bir diğer sürprizi ise Wonder Woman'ın yeni 'altın' kostümü...

Yeni filmde Narcos dizisiyle adını duyuran Pedro Pascal Maxwell Lord'u, güzel oyuncu Kristen Wiig ise Diana'nın arkadaşı Barbara Minerva'yı canlandırıyor.
80’lerin modasının, müziğinin damga vurduğu Wonder Woman 1984 5 Haziran 2020'de vizyona girecek.

 

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