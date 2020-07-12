UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Wolverhampton, ligin 35. haftasında Molineux Stadı'nda Everton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 45+2. dakikada Raul Jimenez'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Wolverhampton, 46. dakikada Leander Dendoncker ve 74. dakikada Diogo Jota ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton, bu sonuçla 55 puana ulaşarak 6. sıraya yükselirken, 45 puanlı Everton 11. sırada kaldı.