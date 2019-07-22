Fenerbahçe ile Wolfsburg, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE: 1 - WOLFSBURG: 0 (25' Vedat Muric)

(İkinci yarı oynanıyor...)

SAAT: 19:30

STAT: Franz Feteke

YAYIN: Spor Smart

WOLFSBURG: Pervan, Arnold, Knoche, Roussillon, Mbabu, Guilavogui, Schlager, Brooks, Victor, Yunus Mallı, Mehmedi

FENERBAHÇE: Harun, Murat, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Garry Rodrigues, Kruse, Muric

21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli kafile, Hertha Berlin karşılaşmasından sonra ise Türkiye'ye dönecek.

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KAMPTA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında şu oyuncular yer alıyor:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç

BURSASPOR'U 2-0 YENMİŞTİ

Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u 2-0 yendi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe rakibini yeni transferi Vedat Muric'in 45+2 ve 51. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler karşılaşmaya kalede Harun Tekin, savunmada Tolga Ciğerci, Okan Turp, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail Akbulut, orta sahada Jailson, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici, santrforda ise Vedat Muric 11'iyle başladı.

Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Max Kruse, Victor Moses, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Batuhan Yılmaz ve Allahyar Sayyadmanesh de görev aldı.

BOLUSPOR'U DA 2-0 YENMİŞTİ

Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan, Kadir Sağlam, Ali Etlikçi ve Taygun Tasalı hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmada Fenerbahçe, Boluspor'u 9. dakikada Victor Moses ve 65. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci'nin golleriyle mağlup etti.

Fenerbahçe karşılaşmaya Berke Özer, Serdar Aziz, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Victor Moses ve Allahyar Sayyadmanesh'ten oluşan 11'le başladı.

Boluspor ise maça Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Dimov, Burak Bekaroğlu, Mutlu Güler, Umut Gündoğan, Burak Asan, Erkan Sürer, Yasin Dülger, Furkan Demir ve Mustafa Batuhan Altuntaş 11'i ile çıktı.

Hazırlık maçını iki takımın taraftarları tribünde yan yana izledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de karşılaşmayı şeref tribününden seyretti.

FRANZ-FETEKE STADYUMU