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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Wimbledon'da Rybakina ve Krejcikova yarı finale yükseldi - Tenis Haberleri

        Wimbledon'da Rybakina ve Krejcikova yarı finale yükseldi

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da kadınların 4 numaralı seribaşı Elena Rybakina ve 31 numaralı seribaşı Barbora Krejcikova, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:08
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        Rybakina ve Krejcikova yarı finalde
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        İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slami Wimbledon'a, teklerde çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

        Kadınlarda 2022 şampiyonu Elena Rybakina (4), Elina Svitolina (21) ile karşılaştığı mücadeleyi, yalnızca 1 saatte 2-0 (6-3, 6-2) kazandı ve adını finale yazdırdı.

        Jelena Ostapenko'yu (13) 2-0 (6-4, 7-6) mağlup ederek Wimbledon'da ilk kez yarı finale çıkan Barbora Krejcikova (31), Rybakina ile eşleşti.

        Erkeklerde ise 22 yaşındaki Lorenzo Musetti (25), Taylor Fritz'i (13) 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

        Musetti, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in (2) rakibi oldu.

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