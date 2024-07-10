Wimbledon'da Rybakina ve Krejcikova yarı finale yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slami Wimbledon'a, teklerde çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Kadınlarda 2022 şampiyonu Elena Rybakina (4), Elina Svitolina (21) ile karşılaştığı mücadeleyi, yalnızca 1 saatte 2-0 (6-3, 6-2) kazandı ve adını finale yazdırdı.

Jelena Ostapenko'yu (13) 2-0 (6-4, 7-6) mağlup ederek Wimbledon'da ilk kez yarı finale çıkan Barbora Krejcikova (31), Rybakina ile eşleşti.

Erkeklerde ise 22 yaşındaki Lorenzo Musetti (25), Taylor Fritz'i (13) 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Musetti, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in (2) rakibi oldu.