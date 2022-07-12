Willian Arao kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao hangi takımlarda oynadı ve mevkisi neresi?

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe'de, transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Sarı Lacivertliler yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Joshua King'in ile anlaşma sağlayan Sarı Kanaryalar Willian Arao ile prensipte anlaşma sağladığını açıkladı. Peki Willian Arao kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao hangi takımlarda oynadı, mevkisi neresi? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

WİLLİAN ARAO KİMDİR?

Orta Saha mevkinde forma giyen Willian Arao, 03 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Altyapı kariyerine 2008'de Sao Paulo'da başlayan futbolcu 2011'de Corinthians ile profesyonel kariyerine başladı. Önlibero mevkiinde oynayan Arao sırasıyla Portuguesa, Chapecoense, Atletico Goiariense ve Botofogo'da kiralık olarak forma giydi. Brezilyalı futbolcu 2016'da ise ülkesinin köklü kulüplerinden Flamengo'ya imza attı.

Flamengo formasıyla 296 maça çıkan Arao 25 gol atıp 21 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcu 1 maçta ise Brezilya Milli Takımı forması giydi.

WİLLİAN ARAO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2011–2015 Korintliler

2011–2015 Korintliler

2013 → Portuguesa (kredi)

2014 → Chapecoense (kredi)

2014 → Atletico Goianiense (kiralık)

2015 → Botafogo (kredi)2016– Flamengo