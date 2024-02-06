Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        63
        Galatasaray
        GS
        63
        Beşiktaş
        BJK
        39
        Trabzonspor
        TS
        37
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        27
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        26
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        24
        Gaziantep FK
        GFK
        24
        Tümosan Konyaspor
        KON
        22
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Futbol İspanya William Carvalho'ya tecavüz suçlaması - Futbol Haberleri

        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması

        Beşiktaş'ın da ara transferde gündemine gelen La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho için sıcak bir gelişme yaşandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İspanyol basınından OK Diario'nun haberine göre; Sevilla Mahkemesi, tecavüz iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulan Portekizli futbolcu William Carvalho'yu ifadeye çağırdı.

        • 2

          Haberde, olayın geçtiğimiz Ağustos ayında Sevilla şehrindeki tanınmış bir otel meydana geldiği ve mağdurun, William Carvalho'yu kendisine ilaç verip tecavüz etmekle suçladığı yazıldı.

        • 3

          Öte yandan haberde; William Carvalho'nun Ibiza'da ikamet eden mağduru Sevilla'ya davet ettiği ve bir restoranda buluşup akşam yemeği yedikleri yazıldı.

        • 4

          Haberin devamında mağdurun ertesi sabah bir otelde vücudunda şiddet izleriyle uyandığı ve ne olduğunu hatırlamadığı belirtiliyor.

        • 5

          Öte yandan otele ait güvenlik kamerlarında, iddia edilen olay sabahında Carvalho ve mağdurun odaya çıktığına dair kayıtlar bulunuyor.

        • 6

          Sevilla Mahkemesi'nin ifadeye çağırdığı William Carvalho, salı günü (6 Şubat) hakime açıklamalarda bulunacak.

        • 7

          Ara transferde Beşiktaş'ın gündemine de gelen Carvalho, yüksek maaş ve form durumu nedeniyle transferi askıya alınmıştı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        Görüntüler ortaya çıktı! Camide cinayet!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak, yoğun kar alarmı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Bıçağı bekçinin kalbine sapladı!
        Habertürk Anasayfa