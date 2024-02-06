William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
Beşiktaş'ın da ara transferde gündemine gelen La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho için sıcak bir gelişme yaşandı.
- 1
İspanyol basınından OK Diario'nun haberine göre; Sevilla Mahkemesi, tecavüz iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulan Portekizli futbolcu William Carvalho'yu ifadeye çağırdı.
- 2
Haberde, olayın geçtiğimiz Ağustos ayında Sevilla şehrindeki tanınmış bir otel meydana geldiği ve mağdurun, William Carvalho'yu kendisine ilaç verip tecavüz etmekle suçladığı yazıldı.
- 3
Öte yandan haberde; William Carvalho'nun Ibiza'da ikamet eden mağduru Sevilla'ya davet ettiği ve bir restoranda buluşup akşam yemeği yedikleri yazıldı.
-
- 4
Haberin devamında mağdurun ertesi sabah bir otelde vücudunda şiddet izleriyle uyandığı ve ne olduğunu hatırlamadığı belirtiliyor.
- 5
Öte yandan otele ait güvenlik kamerlarında, iddia edilen olay sabahında Carvalho ve mağdurun odaya çıktığına dair kayıtlar bulunuyor.
- 6
Sevilla Mahkemesi'nin ifadeye çağırdığı William Carvalho, salı günü (6 Şubat) hakime açıklamalarda bulunacak.
-
- 7
Ara transferde Beşiktaş'ın gündemine de gelen Carvalho, yüksek maaş ve form durumu nedeniyle transferi askıya alınmıştı.