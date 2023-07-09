Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Wilfried Zaha için flaş iddia: Galatasaray da devrede!

        Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı! Lazio'nun da ilgilendiği golcü oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 12:43
        • 1

          Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen ve ismi Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın geleceği büyük merak konusu....

        • 2

          The Guardian'ın haberine göre, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler var.

        • 3

          Guardian'nda yer alan habere göre İtalya'dan Lazio ve Napoli, Fransa'dan Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan'dan Al Nassr, 30 yaşındaki yıldız oyuncuya teklif yapan kulüpler...

        • 4

          Napoli, Paris Saint-Germain ve Galatasaray yetkililerinin oyuncunun temsilcileri ile görüştüğü öne sürüldü.

        • 5

          Diğer yandan Lazio, Fenerbahçe ve Al-Nassr'ın ise oyuncuya resmi teklifi sunduğu ifade edildi. 

        • 6

          Oyuncunun Avrupa'da oynamak istemesi sebebiyle Al-Nassr'dan gelen teklifi reddetmesinin beklendiği de belirtildi.

        • 7

          Tecrübeli golcünün kısa süre içerisinde kararını vereceğinin altı çizildi. 

        • 8

          Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması ile Premier Lig'de 27 maçta forma giydi ve 7 gol, iki asistlik performans sergiledi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        Düğün dönüşü facia: 4 ölü, 10 yaralı
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi!
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten emekli ve memur maaşı zammı açıklaması
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        "Mankenim" diyen genç kadın ortalığı birbirine kattı!
        Kuvvetli yağış sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı
        Kuvvetli yağış sonrası heyelan! Yol ulaşıma kapandı
        Teksas saldırganına 90 kez müebbet!
        Teksas saldırganına 90 kez müebbet!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Farioli'den Attila Szalai'ye kanca!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        Meteoroloji'den 30 kent için uyarı!
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        KDV artışının sigaraya yansıması 5 TL
        Umut imzayı atıyor!
        Umut imzayı atıyor!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Angelino tamam sıra orta sahada!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Yasağa rağmen protestolar sürdü
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Çok yalvardı ama dinlemediler
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Ünlülerin Özkan Uğur acısı
        Üzüntü yarattı
        Üzüntü yarattı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        Depremde bacağını kaybetti! "İlk adımımı attığımda çok duygulandım"
        "Gidin kapılarını çalın"
        "Gidin kapılarını çalın"
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü
        Vaşak Ulu bir yılda 2 bin 200 kilometre yol yürüdü