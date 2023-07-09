Wilfried Zaha için flaş iddia: Galatasaray da devrede!

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Crystal Palace ile sözleşmesini yenilemeyen ve ismi Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın geleceği büyük merak konusu....

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The Guardian'ın haberine göre, Spor Toto Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra, İtalya, Fransa ve Suudi Arabistan'dan da teklifler var.

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Guardian'nda yer alan habere göre İtalya'dan Lazio ve Napoli, Fransa'dan Paris Saint-Germain ile Suudi Arabistan'dan Al Nassr, 30 yaşındaki yıldız oyuncuya teklif yapan kulüpler...

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Napoli, Paris Saint-Germain ve Galatasaray yetkililerinin oyuncunun temsilcileri ile görüştüğü öne sürüldü.

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Diğer yandan Lazio, Fenerbahçe ve Al-Nassr'ın ise oyuncuya resmi teklifi sunduğu ifade edildi.

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Oyuncunun Avrupa'da oynamak istemesi sebebiyle Al-Nassr'dan gelen teklifi reddetmesinin beklendiği de belirtildi.

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Tecrübeli golcünün kısa süre içerisinde kararını vereceğinin altı çizildi.