26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de BTK kararıyla erişimi engellenen Wikipedia'nın Anayasa Mahkemesi'ne mahkemesine yaptığı bireysel başvuru, eylül ayında Genel Kurul'a sevk edilmesinin ardından bugünkü gündemde ele alınacak.
5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun" gereğince kapatılan sitede Türkiye, 'Kuzey Suriye'de Türk işgali', 'Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi' ve 'Devlet destekli terörizm' gibi maddelerde yer alan yanlış ve suçlayıcı ifadelerin kaldırılmasını isterken, Wikipedia, siteye tamamına erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),2018 ocak ayında yaptığı açıklamada Wikipedia'nın, yasa dışı içerikleri ısrarla yayınlanmaya devam ettiği belirtmiş, "Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır." ifadelerini kullanmıştı.
Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da, 2017 yılında Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına atfen yaptığı açıklamada Wikipedia için "Mahkeme kararlarını uygulamazlarsa bu böyle devam eder. Kaldı ki mahkeme kararını uygulayıp yarın yine yanlış bilgi olur ve onu da kaldırmazlarsa yine gereğini yapmak zorundayız" şeklinde konuşmuştu.
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