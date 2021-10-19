Anlık iletişim platformu WhatsApp, uçtan uca şifreleme konusunda önemli bir adım daha attı. WhatsApp artık, Google Drive veya iCloud'da depolanan yedekleri de uçtan uca şifrelemeyle korumak için ek bir seçenek sunacak. Platformda daha önce yedeklenen medya ve mesajlar, iCloud veya Google Drvie’da iken WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunmuyordu. Bu durum, güvenlik açıkları ve kişisel gizlilik açısından riskli bir durum olarak değerlendiriliyordu.
"GÜNLÜK 100 MİLYARI AŞKIN MESAJI KORUYORUZ"
Facebook çatısı altındaki WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, yeni özellik şu ifadelerle duyuruldu:
“5 yıl önce, uçtan uca şifreleme özelliğini varsayılan olarak ekledik. Bu özellik, bugün 2 milyardan fazla kullanıcı arasında dolaşımda olan günlük 100 milyarı aşkın mesajı korumaktadır. Gönderdiğiniz ve aldığınız uçtan uca şifrelenmiş mesajlar cihazınızda saklanırken, birçok kişi de telefonlarını kaybetmeleri durumunda sohbetlerini yedeklemenin bir yolunu talep ediyor. Bugünden itibaren, Google Drive veya iCloud'da depolanan yedekleri uçtan uca şifrelemeyle korumak için isteğe bağlı ekstra bir güvenlik katmanı sunuyoruz.”
Açıklmada, “Artık uçtan uca şifrelenmiş yedeğinizi, seçtiğiniz bir parola veya yalnızca sizin bildiğiniz 64 basamaklı bir şifreleme anahtarı ile güvence altına alabilirsiniz. WhatsApp veya yedekleme hizmeti sağlayıcınız, yedeklerinizi okuyamaz ve kilidini açmak için gereken anahtara erişemez. Bu özelliği, WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olanlara yavaş yavaş sunacağız” denildi.
Uçtan uca şifrelenmiş yedekleme nasıl açılır?
iOS ve Android'de uçtan uca şifreleme ile sohbet yedeklerini koruyabilmek için şu adımları izlemek gerekecek:
Uçtan uca şifrelenmiş yedeklemeyi açma
- Ayarlar’ı açın.
- Sohbetler > Sohbet Yedeği > Uçtan Uca Şifrelenmiş Yedekleme’ye dokunun.
- Devam’a dokunun. Ardından, yönlendirmeleri izleyerek bir parola veya anahtar oluşturun.
- Bitti’ye dokunun ve WhatsApp’ın uçtan uca şifrelenmiş yedeklemenizi hazırlamasını bekleyin.
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