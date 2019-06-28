28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
WhatsApp Web, 2015’in Ocak ayında kullanıma sunulmuştu. Birçok platformdaki WhatsApp ile uyumlu olan web sürümü kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor Peki, WhatsApp Web nedir? WhatsApp Web nasıl kullanılır? WhatsApp Web'e giriş yöntemleri...
WHATSAPP WEB NEDİR?
Adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp uygulamasını bilgisayarınıza taşıyan WhatsApp Web sayesinde mesajları bilgisayar üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Bu sayede mesajlara çok daha hızlı dönüş yapabiliyorsunuz.
WhatsApp Web nasıl kullanılır?
İlk başlarda Windows üzerinde tarayıcı tabanlı olarak verilen hizmet, bir süre sonrasında normal bir Windows uygulaması haline getirildi. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak WhatsApp Web Windows versiyonunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp’ın Mac sürümü de yar alıyor. WhatsApp Web Mac uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirerek tarayıcıya ihtiyacı ortadan kaldırabilirsiniz.
WhatsApp Web indir!
Tarayıcıyı açın ve WhatsApp Web Adresine Gidin
Tarayıcınızı açın ve aşağıdaki bağlantıdan WhatsApp Web sayfasına gidin. Eğer tarayıcınız (Chrome, Opera, Mozilla) ve WhatsApp sürümü güncelse, masaüstü programını indirmeden de mesajlarınızı görebilir ve konuşmalarınızı sürdürebilirsiniz. Peki, uygulamayı indirdikten veya tarayıcı üzerinden giriş yaptığınızda WhatsApp Web masaüstü uygulamasını nasıl çalıştıracaksınız?
WhatsApp Web için; WhatsApp Web İÇİN TIKLAYIN
Barkod’u taratın
Sayfaya gittikten sonra, tekrar akıllı telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını açın. WhatsApp>Ayarlar bölümüne girin ve WhatsApp Web seçeneğine tıklayın. Bu özellik hem iOS hem de Android hem de Windows Phone üzerinde aynı şekilde çalışıyor.
WhatsApp’ın tarayıcı veya PC uygulamasını açtığınızda web sayfasında yer alan WhatsApp Web barkod bölümüne telefonun kamerasını odaklayarak barkodu taratın.
Whatsapp Web nasıl kullanılır?
Barkodu tarattıktan sonra WhatsApp‘ı tarayıcınızda açtığınız WhatsApp Web ile kullanabilirsiniz.
Ayrıca WhatsApp‘ın bildirim seslerini bilgisayarınızda duymak istiyorsanız, WhatsApp Web‘de yer alan profil resminizin yanındaki menüden ayarlamaları yapabilirsiniz. Bu noktadan sonra yapacağınız tüm işlemler standart olarak ana uygulama ile aynı olacaktır.
Facebook tarafından satın alındıktan sonra erişilebilirlik anlamında resmen çağ atlayan WhatsApp telefonunuz ağ üzerinde olmak koşuluyla birçok işleminizi bilgisayarınız üzerinden yapmanıza olanak sağlıyor. Yine de bu uygulamanın bir emülatör olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Ağ üzerindeki telefon etkinliğiniz sona erdiği andan itibaren masaüstü üzerinden WhatsApp erişiminiz kısıtlanacak ve uygulamayı kullanamayacaksınız.
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