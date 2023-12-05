WhatsApp'tan yeni avatar güncellemesi: Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturabilecek

WHATSAPP'A YENİ AVATAR GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Yeni WhatsApp avatar özelliği ile kullanıcılar çektikleri özçekimleri karitürlere ve çizimlere dönüştürebilecek. Oluşturulan avatarlar mesajlara ve diğer etkileşimlere tepki vermek için kullanılacak. Meta ayrıca yeni avatar özelliğin, sosyal etkileşimin geleceği olacağını öne sürdüğü Metaverse'deki kişileri temsil etmede kullanılacağını umduğunu dile getirdi.