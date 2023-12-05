WhatsApp'tan yeni avatar güncellemesi: Kullanıcılar kendi avatarlarını oluşturabilecek
WhatsApp kullanıcıları artık resimlerini avatara dönüştürebilecek. Kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliklerden birisi olan avatar ve çıkartma oluşturma özelliği kişileri temsil etmede kullanılacak
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WHATSAPP'A YENİ AVATAR GÜNCELLEMESİ GELİYOR
Yeni WhatsApp avatar özelliği ile kullanıcılar çektikleri özçekimleri karitürlere ve çizimlere dönüştürebilecek. Oluşturulan avatarlar mesajlara ve diğer etkileşimlere tepki vermek için kullanılacak. Meta ayrıca yeni avatar özelliğin, sosyal etkileşimin geleceği olacağını öne sürdüğü Metaverse'deki kişileri temsil etmede kullanılacağını umduğunu dile getirdi.
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ARTIK AVATARLAR OTOMATİK OLUŞTURULACAK
Avatar özelliğini Birleşik Krallık ve Avrupa'daki kullanıclar manuel olarak oluşturuyordu. Ancak yeni güncellemeyle sadece çektiğiniz özçekimi yükleyerek otomatik olarak WhatsApp'a avatarınızı yükleyebileceksiniz.
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ŞİMDİYE KADAR 1 MİLYON AVATAR OLUŞTURULDU
Kullanıcılar isterse avatarına yeni kıyafet ve kişileştirilmiş özellikler ekleyebilecek. Kullanıcılara ayrıca yeni bir gizlilik politikası da uygulanacak. WhatsApp şimdiye kadar 1 milyon avatar yapıldığını söylüyor.
Kaynak: Independent