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        Haberler Gündem Güncel WhatsApp'ta polise hakaret edenler serbest | Son dakika haberleri

        WhatsApp'ta polise hakaret edenler serbest

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde, kendisine yazılan trafik cezasını WhatsApp grubunda paylaşıp, 'Gelene geçene saplıyorlar, aç k…r' yazan C.Y. ile 'Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi' yazan Y.A., polis tarafından dün gözaltına alındı. Polise hakaret eden C.Y. ve Y.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 20:44 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:44
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        WhatsApp'ta polise hakaret edenler serbest
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        İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir WhatsApp grubunda kendisine yazılan trafik cezasını paylaşıp, 'Gelene geçene saplıyorlar, aç k…r' yazan C.Y. ile kendisine geçmiş olsun deyip, 'Bazen ölüyorlar ama üzüleyim mi' cevabını veren Y.A.'nın yakalamak için dün harekete geçti. Ekipler, C.Y. ve Y.A.'yı dün ilçede gözaltına alındı. Polise hakaret etmekle suçlanan C.Y. ve Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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