Whatsapp uygulamasında bir süredir sorun yaşanıyor. Sosyal medyada kullanıcılar, "Whatsapp'ta sorun mu var?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Whatsapp çevrimiçi ve son görülme özelliğinde yeni bir güncelleme geldi. Peki Whatsapp son görülme ve çevrimiçi özelliği kalktı mı? İşte detaylar...

WHATSAPP SON GÖRÜLME VE ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ KALKTI MI?

WhatsApp uygulamasına gelen yeni güncellemeyle çevrimiçi özelliği kapatıldı. Böylece kullanıcılar artık birinin çevrimiçi olup olmadığını göremeyecek.

WHATSAPP'TA SORUN MU VAR?

Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde sorunlar yaşandı. Kullanıcılar WhatsApp son görülmede sorun yaşadığını bildirdi. Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp’ın son görülmesiyle ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı. Gizlilik ayarlarında yaşanan sorunla ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.