WhatsApp’a yeni özellik

Anlık iletişim platformu WhatsApp, iPhone’dan Android bir cihaza geçiş yapmak isteyen kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak olan yeni bir özelliğini duyurdu. WhatsApp’ın “Sohbetlerinizi Beraberinizde Götürün” adıyla duyurduğu yeni özellik, WhatsApp geçmişini iOS'tan Android'e taşımak isteyen kullanıcılar için sunuldu.
WhatsApp geçmişini iOS'tan Android'e taşıma özelliğinde, mesajlar WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşiyor. Bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsıyor. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecek. Sohbetlerini aktarma işlemi için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacak.
"MESAJLARINIZ SİZE AİTTİR"
WhatsApp’tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
“WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur. Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz… Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
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