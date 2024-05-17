Kapadokya'da 3 endemik bitki türü keşfedildi

Çalışmalarımızı Nevşehir genelinde sürdürüyoruz. Şu an iki yeni tür tespitimiz daha var. Morfolojik çalışmaları sürüyor. Bunun yanında etnobotanik çalışmalarla ilgili uluslararası düzeyde yayınlarımız var. Bu çalışmalarla veri tabanına kaydedilmiş oluyor. Bölgenin ve Türkiye'nin ne kadar zengin olduğunu anlamış oluyoruz.