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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erol Keleş uçakta kalbi duran yolcuyu kurtardı! Keleş 26 Mart'ta da bir çocuğu kurtarmıştı

        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Milletvekili 2. kez hayat kurtardı!

        AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran yolcuya müdahale ederek hayata döndürdü. Uçağın piste inmesinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Keleş'in, 26 Mart'ta da Elazığ'da, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmıştı. Olay basına da yansımıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:43
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        Uçakta yolcunun kalbi durdu! Cankurtaran vekil!
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        Ankara- Elazığ seferini yapan AJet Havayolları'na ait VF 4170 sefer sayılı uçaktaki yolcu, gece saatlerinde inişe doğru fenalaştı.

        DOKTOR VEKİL MÜDAHALE ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre kalbi duran yolcuya, uçakta bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, müdahale etti.

        KALBİ YENİDEN ATMAYA BAŞLADI

        Bir süre sonra kalbi yeniden çalışan yolcu, uçağın inmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        26 MART'TA DA ÇOCUĞU KURTARMIŞTI

        Öte yandan Keleş'in, 26 Mart'ta da Elazığ'da, nefes borusuna şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarmıştı.

        Olay basına da yansımıştı.

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        #Elazığ
        #Son dakika haberler
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