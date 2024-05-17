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        Haberler Gündem Güncel Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu

        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde aynı ismi taşıyan kişinin kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdikten sonra ölüm raporu hazırlanırken yapılan hata nedeniyle ölü göründüğünü öğrenen 67 yaşındaki Şaban Er, 12 gün sonra 'sağ' olduğuna dair belgeyi aldı. Sağ belgesini aldığında yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Er, "Bu olayı yaşadıktan sonra, ne yaşadığımdan bir şey anladım ne de nefes aldığımdan. Yavaş yavaş psikolojim bozulmuştu." diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:07
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        Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan, emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs’ta ilaç almak için eczaneye gitti. İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs’ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü.

        "ÖLÜ GÖNÜYORSUN" DENİLDİ

        Şaban Er, 6 Mayıs'ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda 'Ölü görünüyorsun' dediklerinde hayatının şokunu yaşadı. Nüfus Müdürlüğü'nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

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        12 GÜN SONRA SAĞ BELGESİ ALDI

        Şaban Er, konunun sebebini araştırdığında 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi. Yapılan yanlıştan dönüldü ve Şaban Er, 12 gün sonra Nüfus Müdürlüğü'nden 'sağ' olduğuna dair belge aldı.

        "YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

        DHA'ya konuşan Şaban Er, "Bu olaydan sonra, ne yaşadığımdan bir şey anladım ne de nefes aldığımdan. Yavaş yavaş psikolojim bozulmuştu. Bu süreçte birçok kişi bana yardımcı oldu, fakat 12 gün boyunca çektiğim sıkıntıyı anlatmak zor. Eğer süreç daha uzun sürseydi, gerçekten akıl sağlığımı kaybedebilirdim. Bir yanlışlık sizi öldürebiliyor. Bu süreçte akrabalarım ve arkadaşlarım beni aradı. Nüfus Müdürlüğü'nden 'sağ' belgesi aldıktan sonra ilaçlarımı alabildim. Sağ belgesini aldıktan sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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        #Samsun
        #sağ belgesi
        #ölmüş görünen adam
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