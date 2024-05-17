1969'dan bu yana Fatih Terim!

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Fatih Terim... Galatasaray'a transfer olduğu 1974 yılından bu yana Türk futbolunun en ikonik isimlerinden biri haline gelen, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde sayısız şampiyonluklar kazanan Fatih Terim, son dönemde teknik direktörlük kariyerinde yaşadığı büyük düşüşle dikkat çekiyor...

Tıpkı futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de uzun süre A Milli Takım ve Galatasaray'a hizmet eden Terim, son yıllarda ise futbol dışı olaylarıyla gündem oldu.

'Prim' skandalının patlak verdiği EURO 2016'da A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Terim, Kebapçı Selahattin'le yaşadığı kavga ve oluşturduğu 'Fatih Terim fonu' ile ünlü futbolcuları dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan olayıyla ise magazin basınını uzun süre meşgul etti.

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Son olarak 2023'ün aralık ayında sürpriz bir kararla Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen 71 yaşındaki Terim, Komşu'da da umduğunu bulamadı. 2. sırada aldığı Yeşil Yoncalar'ı play-off'ta 4. sıraya kadar düşüren Terim, Türk futbol tarihinin en büyük başarısının elde edildiği '17 Mayıs 2000 UEFA Kupası zaferinin' 24. yıl dönümü olan 17 Mayıs 2024'te Panathinaikos'tan gönderildi. Türkiye'de Galatasaray'dan başka takım çalıştırmayan, İtalya'da kupasız geçen Fiorentina ve Milan dönemlerinin ardından Yunanistan'da da hayal kırıklığı yaşayan Fatih Terim'in kariyerinden öne çıkanlar şu şekilde:

FUTBOLCULUK DÖNEMİ Adana'nın Ceyhan ilçesinin Gökseliye kasabasında sağ bacağını, geçirdiği çocuk felci sonucu yapılan yanlış bir iğneyle kaybeden Talat Terim, düzenli bir işte çalışamadığından kunduracılıkla uğraşıyordu. Evini geçindirebilmek için ek iş olarak da haşlamacılık yapıyordu. Talat Terim'in 1953 yılında doğan ilk çocuğu Fatih altı yaşında babasına yardım etmeye başladı. Köşe başlarında ve yazlık sinemalarda şişeden haşlama satmaya başladı. Daha sonra babasının ısrarıyla okul hayatına yoğunlaştı. İlkokul ve ortaokuldan sonra motor sanat enstitüsüne girdi. Okul takımıyla Adana şampiyonu oldu, profesyonel futbola geçişi böyle başladı. Ceyhanspor'dan Adana Demirspor'a transfer oldu. 1969 yılında Adana Demirspor'dan maaş teklifi gelince eğitim hayatına son verdi. 1970 yılında 17 yaşındayken A takım oyuncusu oldu, hızını alamayınca 19'unda da takım kaptanı. Hırsı ve hırçınlığıyla taraftarların sevgilisi oldu. Liberodan santrfora kadar çoğu mevkide forma giydi. Adana Demirspor, o dönemki adıyla 1. Lig, günümüzün Süper Lig'e çıktı. REKLAM Sezon bitiminde Galatasaray'ın transfer işleriyle ilgilenen Mustafa Yürür, Adana'ya gitti, Fatih Terim'in ailesiyle görüştü. İstanbul'a ise yalnız dönmedi, Fatih Terim'le birlikte ayak bastı. Uzun süren transfer sürecinin ardından Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay'ın devreye girmesiyle transfer nihayete ermek üzereydi. Talat Terim, Metin Oktay'la görüştüğünde pazarlık yapmadı, sadece "Oğlumu Adana'dan kurtar, para falan istemiyoruz." dedi. 21 yaşında Adana'dan uzun süreli olarak ilk defa ayrılan Fatih Terim, İstanbul'da ilk zamanlarda zorlandı. Hatta babasını arayarak "Transfer parasını geri ver, ben burada yapamıyorum” dedi. Tabii babası bu teklifi reddetti. İlk yılında beklentilerin uzağında bir performans çizse de ikinci yılında toparlandı. Coşkun Özarı tarafından Milli Takım davetini kaptı. Kaptanlığa yükselmesi de çok sürmedi. Kendinden yaşça büyük futbolculara liderlik yapıyor, basınla sorunlar yaşıyordu. 1970 yılında Galatasaraylı yöneticilerle sorun yaşadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan transfer teklifleri aldı ancak gönlü Galatasaray'daydı. Galatasaray’a 1 milyon lira ücret istediğini, tek kuruş pazarlık yapmayacağını söyledi ve ekledi: Kabul edildiği takdirde kalırım, edilmezse başka bir kulübe, daha iyi şartlarda transfer olmama anlayış göstereceklerini düşünüyorum. REKLAM Yöneticilerden Turgan Ece, o dönem "1 milyon 200 bin lira teklif ediyoruz ama kabul etmiyor" açıklamasını yaptı. Fatih Terim'in istediği oldu, Galatasaray'da kaldı. Basınla hiçbir zaman barışık biri olmadı. Transfer döneminde manşetleri süsleyen Fatih, gazetecilere başka malzemeler de verdi. Bir gün "Fatih, Gündüz Aktuğ'u dövdüğü iddiasıyla aranıyor" haberi çıktı. Gündüz Aktuğ, hem emniyet müfettişi hem de Galatasaray yönetim kurulu üyesiydi. Aktuğ ayrıca darp raporu alıp suç duyurusunda bulunmuştu.

Aktuğ, o olayı şu cümlelerle anlattı: “Bir işimi halletmek için Galatasaray Kulübü müdüriyet odasındaydım. O sırada odaya yakası bağrı açık ve ayakta duramayacak kadar sarhoş bir genç girdi. Bana ‘Ayaklarını topla, ben Türkiye’nin Allah’ıyım’ dedi. 32 yıllık kulüp üyesi ve yaşça ondan büyük olmama rağmen dediğini yaptım ama tatmin olmadı. Kavga çıkarınca yöneticilerden birini aradım, ‘Aman onu affet, hafta sonu maçımız var’ dedi. Kendisini şikayet ettiğimi duyunca iki arkadaşını daha yanına alıp beni öldüresiye dövdü. Dayak sırasında yüzüğüm ve üzerimdeki yüklü miktarda para da kayboldu. Sonra arabaya binip kaçtılar.” Tutuklama kararından sonra Fatih maç kadrosundan çıkarıldı. Yöneticilerin devreye girmesiyle ilk mahkemeden sonra olay, yerini yenilerine bıraktı. REKLAM Milli formayla çıktığı Malta maçında rakibine tokat attı, Bursaspor'la oynanan lig maçında da muhabirleri tartaklamaktan bir kez daha mahkemelik oldu. Galatasaray, ligde şampiyonluktan uzaktı ve olmadık mağlubiyetler alıyordu. Teknik direktör Turgay Şeren'le arası açıldı ve ikili arasında güven problemleri başladı. Fatih Terim gemileri yakarak şu açıklamayı yaptı: “Galatasaray’ın tek sorunu ben olduğum için aradan çekiliyorum. Bir daha antrenmanlara çıkmayacağım. Tatile gidiyorum. Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var. 20 arkadaşımın iki günde bir toplanmasına gönlüm razı olmuyor Bugüne kadar hocamızla anlaşmazlığım olmadı. Dost meclislerinde biraz hissi kararlar aldığını söylemiştim. Bu basına yansıyınca bana iki günde bir bu konuyu sormaya başladı.” Turgay Şeren bu olayı, "Bu, Galatasaray’ı içten çökertmeye yönelik bir davranıştır. Fatih beğendiğim bir futbolcu ama adıyla anılan dedikoduları açıklamakla yükümlü." sözleriyle açıkladı. Küme düşme söylentileri ayyuka çıksa da Fatih Terim tam idmanlara başlamıştı ki Turgay Şeren görevinden ayrıldı. Ancak gelen de gideni arattı. Turgay Şeren yerine göreve gelen Brian Birch, kendisinden izin almadan Adana'ya gittiği için kaptanı para cezasına çarptırdı. REKLAM Terim ise cezaya "5-0’lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra moralim bozuldu ve izinsiz gittim. İstedikleri kadar ceza vermekte haklılar, suçum büyük” diyerek boyun uzattı. Sonrasında amatör takımla da olsa takımla çalışmaya devam etmek istediğini söyledi. Burada devreye yöneticiler girdi ve Terim affedildi. MİLLİ TAKIM'DAN KESİK! Lig bittikten sonra milli mesai başladı. 27 yaşındaki Fatih Terim, Milli Takım'la 50. maçına çıktıktan sonra ilk kez kesik yedi. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Özkan Sümer o dönemki kadroyu Trabzonsporlu ağırlıklı kurdu. Galatasaray'da uzun yıllardır beklenen şampiyonluk bir türlü gelmedi. Şampiyonluk hasreti yetmezmiş gibi Kadıköy'de de galibiyet kazanılamıyordu. Aralık 1980’de oynanan maçın ilk yarısında Galatasaray 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe kötü bir sezon geçiriyordu ve bu fırsatı kaçırmamak gerekti. Sinirler gerildi. Devre arasında Fatih ile Ali Kemal Denizci birbirine girdi. Onları ayırmak için devreye giren polisler de kavgadan nasibini aldı. Yumruk yiyen polis memuru Fatih Terim'den şikayetçi olunca olay mahkemeye taşındı, Fatih Terim 75 günlük hapis cezası aldı. Bu ceza daha sonra şikayetin geri çekilmesiyle 7 bin 500 TL'ye çevrildi. REKLAM YİNE PARA CEZASI 1983 yılına gelindiğinde beş arkadaşıyla birlikte kampta alkol aldıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Ancak arkadaşlarına verilen ceza bununla sınırlı kalırken Fatih Terim, Özkan Sümer tarafından kadro dışı bırakıldı. Sümer, gerekçe olarak Samsunspor’la oynayacakları maç öncesi kampı izinsiz terk etmesini gösterdi. Sonrasında yöneticilerin bir kez daha devreye girmesiyle af geldi.

Adana Demirspor'la oynanan maçta rakibine kafa attı ve Erol Togay'ın dişini kırdı. 3-0 mağlup durumda olan Galatasaray, 86. dakikada 10 kişi kaldı. Aynı sezon oynanan bir Fenerbahçe maçından sonra rakip futbolcu Suad Karalic’i tokatladığı için iki maç ceza aldı; Galatasaray Lisesi’nin pilav gününde arabasını okulun önüne park etmesine izin vermeyen polise saldırdığı için karakolluk oldu. Ve sonunda Şubat 1984’te Antalyaspor’la oynanan maçta hakeme tükürüp sahadan polis zoruyla çıkarıldı. Cezası beş maçtı.

Galatasaray yönetimine mektup yazıp “Futbolu bırakmak istiyorum” dediğinde 32 yaşındaydı. Ona kalsa 37 yaşına kadar oynardı ama bırakmak zorunda kaldı ve futbol kariyeri boyunca lig şampiyonluğu yaşayamamasını tesadüflere bağladı. REKLAM Bundan sonra tek istediği, Fenerbahçe’yle bir jübile maçına çıkmaktı. Olmadı. Ağustos 1985’te oynanan Trabzonspor maçına Türkiye’de daha önce görülmemiş şekilde helikopterle gelip 15 dakika oynayarak futbola veda etti.

Galatasaray formasıyla çıktığı 327’nci maç, İbrahim Tatlıses’in şarkısıyla bitti birçok kişinin hayatını değiştiren başka bir hayat böyle başladı. Fatih Terim, Adana'nın Ceyhan ilçesinden Milano'ya kadar uzandı, etkisi ise Kopenhag'a kadar gitti. TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ 1987-1989: MKE Ankaragücü 1989-1990: Göztepe 1990-1993: Türkiye U-21 takımı 1993-1996: Türkiye milli takımı 1996-2000: Galatasaray 2000-2001: Fiorentina 2001: Milan 2002-2004: Galatasaray 2005-2009: Türkiye 2011-2013: Galatasaray 2013-2017: Türkiye 2017-2022: Galatasaray 2023-2024: Panathinaikos KAZANDIĞI BAŞARILAR UEFA KUPASI 99/00 Galatasaray 8 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU 96/97 Galatasaray 97/98 Galatasaray 98/99 Galatasaray 99/00 Galatasaray 11/12 Galatasaray 12/13 Galatasaray REKLAM 17/18 Galatasaray 18/19 Galatasaray 4 TÜRKİYE SÜPER KUPASI 96/97 Galatasaray 12/13 Galatasaray 13/14 Galatasaray 19/20 Galatasaray 3 TÜRKİYE KUPASI 98/99 Galatasaray 99/00 Galatasaray 18/19 Galatasaray 3 AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ 95/96 EURO 1996 Avrupa Şampiyonası 07/08 EURO 2008 Avrupa Şampiyonası 15/16 EURO 2016 Avrupa Şampiyonası GALATASARAY DÖNEMLERİ ... İLK DÖNEMİNDE 12 KUPA KAZANDI Galatasaray'ın efsanevi futbolcularından ve kaptanlarından biri olan Terim, sarı-kırmızılı takımdaki futbolculuk kariyerinde şampiyonluk kazanamazken, 4 sezon süren ilk teknik direktörlük döneminde tarihi başarılara imza attı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 4 sezon süren ilk döneminde 12 kupa kaldırmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekiple 4 yıl üst üste lig şampiyonluğunu kimselere kaptırmayan, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 TSYD Kupası şampiyonluğu elde eden Terim, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırarak, Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı ve kariyerinin de zirvesine çıktı.

İTALYA MOLASI Daha sonra Galatasaray'dan ayrılarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, bu takımda dikkat çeken skorlar alsa da başkan Cecchi Gori ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı sezon ortasında görevini Roberto Mancini'ye teslim etmişti. Srdından İtalyan devi Milan'da kısa süreli bir teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

PİRLO'NUN SÖZLERİ: TAKTİK BİLGİSİ YETERSİZDİ İtalyan efsanesi Andrea Pirlo'nun 'I Think Therefore I Play' isimli kitabında Terim'e ayırdığı kısım ise oldukça dikkat çekiciydi. Terim'in Milan'ın başında olduğu dönemde deneyimli teknik adamla çalışan Pirlo, Terim'i taktiksel bilgisizlik ile suçlarken, motivasyonunun ise güçlü olduğu yorumunu yaptı: "Fatih oldukça dikkat çekici ve kurallara alerjisi varmış gibi görünen garip bir insandı. Daha en başından Milan'da uzun süre görev yapamayacağı oldukça belliydi ve kısa bir süre sonra da kovuldu. Terim Milan'dan önce canının istediği her şeyi yapabildiği, daha düşük profilli takımlarda görev almıştı ama burası Milan'dı. Burada bazı hareketlerin tolere edilmeyeceğini herkes bilirdi... Ancak şaka bir yana, Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun sürmedi... Belki böyle bir plan başka yerlerde işliyor olabilirdi ama Milan'da işlemezdi. İşlemedi zaten..."

GALATASARAY'DAKİ İKİNCİ DÖNEMİ HAYAL KIRIKLIKLARIYLA GEÇTİ... Fatih Terim'in 2000 yılında yollarını ayırdığı Galatasaray'la yeniden buluşması, 2002-03 sezonunun başında oldu ancak yaklaşık 2 sezon süren bu macera hayal kırıklıklarıyla akıllarda kaldı. Terim, büyük beklentilerin yaratıldığı sezonda takımıyla ligde ve Avrupa'da varlık gösteremedi. Terim yönetimindeki ikinci dönemde, ilk sezonunda şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ligi ikinci sırada bitiren, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Malatyaspor'a elenerek veda eden Galatasaray, final oynama hedefiyle çıkılan yolda ise Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamladı. Ayrıca bu sezonda ezeli rakip Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lık farkı yenilgi de akıllardan silinmedi. Galatasaray'la 2003-04 sezonuna kötü başlayan Fatih Terim, ligde alınan başarısız sonuçlara ek olarak, Türkiye Kupası'na Çaykur Rizespor'a 5-0 yenilerek veda ederken, Avrupa'da yine bekleneni veremedi. Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayarak 2000 yılında olduğu gibi yine UEFA Kupası'na giden sarı-kırmızılı takımın, ümitlerin yeniden canlandığı bu kulvardaki ilk rakibi Villarreal'e turu vermesi sonrası Terim'den de ayrılık sinyalleri geldi. Sezonun tamamlanmasına 8 hafta varken görevini bırakmak zorunda kalan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekipteki 2. dönemini bu şekilde tamamlamış oldu. Terim'in ardından son haftalarda teknik direktörlük görevine, sarı-kırmızılı ekipte futbolculuğuyla efsane olmuş Gheorghe Hagi getirildi ancak sezonu 6. olarak bitirebilen Galatasaray, 2004-05 sezonunda Avrupa kupalarına dahi katılamadı. Fatih Terim'in Galatasaray'da teknik direktörlük yaptığı ikinci dönemde çok sayıda yabancı futbolcu transfer edilmesine karşın, bu isimlerden beklenen verimin alınamaması dikkati çekti.

ÜÇÜNCÜ GALATASARAY DÖNEMİ Başkanlık koltuğunu Adnan Polat'tan devralan Ünal Aysal'ın futbol takımını emanet ettiği Fatih Terim, kendisine güvenenleri üçüncü döneminde mahcup etmedi. Ligde 2010-2011 sezonunu 8. sırada bitiren ve başarısızlık adına pek çok rekor kıran sarı-kırmızılı takımı yeniden ayağa kaldırmayı başaran Terim, gerçekleştirdiği kadro revizyonuyla özlenen başarıların gelmesini sağladı. Geride kalan iki sezonda lig şampiyonluklarını kimseye kaptırmayan, TFF Süper Kupa'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı üst üste iki sene kazanan Terim, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımına çeyrek final oynatmasına karşın, üçüncü sezonunda henüz 5 hafta geride kalmışken görevinden alındı.

AYSAL'LA ELEMAN KRİZİ! Ünal Aysal, "Galatasaray, Milli Takım ve Fatih Terim’in rahat çalışması için karar vermeliyiz. En kötü şey kararsızlıktır. Bu da 24 ya da 48 saatte bitecek bir durum" dedi ama 4 saat sonra hocanın görevine son verdi. Başkan Ünal Aysal, Terim hakkında yaptığı bir açıklamada "Maaşlı profesyonel" ve "Eleman" ifadelerini kullandı. Bu sözler İmparator’u çok kırdı. Terim ise düzenlediği basın toplantısında yönetime yüklendi ve sert sözler sarfetti. Aysal ile Terim'in arası açıldı. Kriz günlerce gazete manşetlerinde taşındı. Özellikle Terim'in, Galatasaray'la birlikte A Milli Takım'ın da teknik direktörlüğünü üstlenmesi ve Türkiye Futbol Federasyonu'yla nasıl bir sözleşme yaptığı tartışmaları içinde gelinen noktada, yönetimin 2 yıllık yeni mukavele önerisini de reddetmesi, Ünal Aysal yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu. Son yönetim kurulu toplantısında sözleşmesinin feshedilmesi kararı verilen Terim'e kısa sürede resmi bir bildirim dahi yapılmadı.

AYSAL İLE MESAJLARI SIZDIRILDI! Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ile Fatih Terim arasındaki özel mesajlar da dışarı sızdırıldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in Milli Takım'ın başına geçmesiyle tavana çıkan kriz sürecinde Aysal'ın Andorra maçı öncesi, "Hocam bu akşam için bol şanslar diliyoruz. Allah kolaylık versin" mesajını attığı, maç sonrası ise "Tebrikler hocam, herşey gönlünce olsun. Çok zevkli bir maç oldu. Takım uykudan uyanmış gibi idi. Devamı artık Romenlerin başına" dediği ortaya çıktı. Terim ise bu mesaja "Teşekkürler başkan. İnşallah dediğiniz gibi olur. Romanya'ya beklerim" karşılığını vermiş. Aysal, Romanya maçı öncesi de başarılar dilerken, galibiyet sonrası "Hocam süper netice. Eline sağlık. Darısı haftaya Real Madrid. Tebrikler. Seni ve ekibini gönülden kutluyorum" mesajını yollamış. Antalyaspor maçı sonrası "Hocam geçmiş olsun. Telafi ederiz, daha yolumuz uzun" diyen Aysal'a bir gün sonra "Sağol başkan. Şimdi gördüm. Teşekkürler" karşılığını veren Terim, Real Madrid maçı sonrası başkandan gelen "Hocam sana ulaşamıyorum, beni ararmısın, bir araya gelip konuşmak istiyorum. Saat 18.00 gibi orada isen Florya'ya uğrayabilirim" mesajına ise dönmemiş. DÖRDÜNCÜ TERİM DÖNEMİ Galatasaray'daki dördüncü dönemine takımın başına ilk kez sezon ortasında gelerek adım atan Terim attığı, "Nerede kalmıştık" tweetiyle şampiyonluk yarışında suyun yönünü değiştirdi. Beşiktaş'ın iki senedir şampiyonluğa ulaştığı ligde Igor Tudor'un yerine göreve gelen ve camiayı ayağa kaldıran deneyimli teknik direktör, Galatasaray taraftarına bir daha dış faktörler nedeniyle ayrılmama sözü vermişti. Dördüncü Terim döneminde iki şampiyonluk elde eden Galatasaray, üçüncü sezonda ise pandemiye takılmış, lige verilen ara sonrasında performansı çok düşen Galatasaray şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı.

İSTİFA TEHDİDİ TERİM'İ YEDİ Bir süredir Aslantepe ile Florya arasında ciddi bir fikir uyuşmadığı yaşanıyordu. Özellikle Başkan Burak Elmas'ın yardımcı antrenör bulma girişimi bardağı taşıran son damla oldu. Kupadan elenilmesi üstüne Giresunspor yenilgisi sonrası Fatih Terim'i istemeyen bazı yöneticilerden ayrılık yaşanmazsa "İstifa ederiz" resti geldi. Bu rest sonrası başkan Burak Elmas, Terim'e "Sportif A.Ş'de görev al" teklifini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı bu teklifi "Niyetinizi anlamalıydım. 10 gündür bana mobbing yapıyorsunuz. Bu teklifi kabul etmiyorum" sözleriyle geri çevirince ipler koptu. OLAYLI İSVİÇRE MAÇLARI Fatih Terim’in A Milli Takımımızın teknik direktörü olduğu 2. dönemde özellikle İsviçre ile oynanan Play Off maçı olaylara sahne oldu. Maç sırasında hakem Lubos Michel'le sürekli tartışma ve kavgaya giren Terim, karşılaşmadan sonra da hakemi ağır bir dille eleştirdi. İstanbul'da oynanan ikinci maçta da maçın hakemi Frank de Bleeckere ve müsabakanın 4. hakemi ile yaşadığı benzer sorunlar dikkat çekti. O maçların gergin atmosferi, soyunma odalarına da yansımıştı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçtan sonra Türk ve İsviçreli futbolcular arasında büyük bir kavga çıkmış, Türkiye'ye 6 maç seyircisiz ve tarafsız sahada oynama cezası verilmişti. İsviçre tarafında ise sadece Benjamin Huggel ceza almıştı.

EURO 2016'DA 'PRİM' KRİZİ! 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma biletini kapan Türkiye Milli Futbol Takımı'nda, UEFA'dan gelen başarı priminin Fatih Terim'in isteğiyle takıma eşit şekilde bölüştürülmesi sonucunda prim krizinin fitili ateşlendi. Ancak sakatlığı sebebiyle zaman zaman Milli Takım'dan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın bu primden mahrum bırakılması, neredeyse tüm takımı içine alan büyük bir krizi başlattı. Yılmaz'ın yaşananları Arda Turan'a anlatmasının ardından Fatih Terim'le görüşen Turan, Terim'den sert ve beklenmedik bir yanıt aldı. İkilinin arasındaki gerginlik basın toplantılarına da yansıdı.

KEBAPÇI SELO'YA BASKIN! 2017'de Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim, damatları Ahmet Baran Çetin, Volkan Bahçekapılı ve bir özel koruma ile Çeşme Alaçatı’da Selahattin Aydoğdu'nun işlettiği kebapçıya baskın yapmıştı. Mekanda garsonların da karışmasıyla büyük bir kavga yaşanırken, bu olay aylarca medyada yer bulmuştu. Alaçatı'da mekan basan Terim, işletme sahibi Aydoğdu'yla kavga edip olay yerinden uzaklaşmıştı. İki taraf da olayın ardından yaptıkları açıklamada karşı tarafa "kabadayılık" içeren mesajlar yollamayı ihmal etmedi. Olay mahkemeye taşınırken Terim, konuyla ilgili, "Yine olsa yine yaparım" demişti. SEÇİL ERZAN OLAYI Bankacı Seçil Erzan'ın, Fatih Terim'in ismini kullanarak aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi eski futbolcuları dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kamuoyunda 'Fatih Terim fonu' olarak adlandırıldı. Terim, iddialarla ilgili, "Tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum." ifadesini kullanmıştı.

TELEFONU FIRLATTI! Yunanistan Süper Ligi play-off'unda Panathinaikos'un Aris'e 1-0 yenildiği ve şampiyonluk umudunu büyük ölçüde yitirdiği maçta Fatih Terim'in öfkesi dikakt çekmişti. Terim'in, yaşanılan bir pozisyonun ardından elindeki telefonu yere fırlattığı görülürken, bu olay Yunan basınında gündem olmuştu.