Whatsapp karanlık mod, yeniden gündeme geldi. Whatsapp ekibin çalışmalar yaptığı bilinen karanlık mod için son yayınlanan beta 2.19.294 güncellemesinde dikkatleri çekti. En son Instagram'ndan karanlık mod haberi gelmişti. Android 10 güncellemesi ile birlikte gelen Instagram gece modu gelmişti. Ancak iPhone'lar için henüz Instagram da karabnlık moda geçmedi. Whatsapp karanlık mod (gece modu) dair ayrıntılar haberimizde.

WHATSAPP KARANLIK MOD NEDİR?

Karanlık mod, uygulama kullanılırken, arka planın karanlık olması ve böylece hem kullanıcıların gözünü yormamak hem de enerji tasarrufu sağlayabilmek adına geliştirilen bir sistemdir. Whatsapp'a da gelecek karanlık mod aynı şekilde yazı, fotoğraf ve emoji dışında kalan arka planın kararması anlamına geliyor.

WHATSAPP KARANLIK MOD (GECE MODU) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beta 2.19.294 güncellemesiyle gündeme gelen Whatsapp karanlık modun ne zaman kullanıcılara sunulacağı ile ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.