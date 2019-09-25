Instagram karanlık mod nedir? Instagram gece modu nasıl aktifleştirilir? soruları beta sürümünün kullanıcılara sunulmasının ardından soruluyor. Android 10 güncellemesi ile birlikte gelen Instagram gece moduna dair ayrıntılar haberimizde.

INSTAGRAM KARANLIK MOD NEDİR?

Karanlık mod uygulamaların arka planının koyu renkli çoğunlukla da siyah olarak çalışması anlamına geliyor. Uygulamada fotoğraflar ve yazılar dışındaki alanlar siyah olacak. Direkt mesaj ve IGTV'de gece modunda kullanılabilinecek.

iPHONE'DA INSTAGRAM GECE MODU VAR MI?

iPhone cihazlarda şimdilik Instagram karanlık mod yok. Ancak yeni yayınlanan İOS 13 güncellemesinde kullanıcılar istedikleri uygulamaları karanlık modda kullanabiliyor.

INSTAGRAM GECE MODU CHROME ÜZERİNDEN DE KULLANILABİLİR

Şimdilik sadece Android 10 güncellemesi almış cihazlar için beta olarak kullanıma sunulan Instagra gece modu Chrome tarayıcıya yapılacak bir eklenti sayesinde herkes tarafından Chrome'da kullanılabilir.

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