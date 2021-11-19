Son dakika! Whatsapp çöktü mü? Whatsapp Web'de mesajlar neden gitmiyor?

Akıllı telefon kullanıcıları WhatsApp Web'de gönderilen mesajların iletilmemesinin ya da geç iletilmesinin nedenini merak ediyor. 2016 yılından beri telefonların yanında bilgisayar ekranlarından da kullanılan WhatsApp Web sürümü ile ilgili şikayetler sosyal medyada konuşulmaya başladı.

WHATSAPP WEB'DE MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?

WhatsApp'ın Web sürümünü kullananlar bu akşam Whatsapp Web üzerinden gönderdikleri mesajların iletilmediğini ya da çok geç iletildiğini fark ettiler. Farklı farklı birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarından "Whatsapp bozuldu mu?", "Whatsapp Web neden çalışmıyor" gibi paylaşımlar yaptı.

WhatsApp'tan söz konusu kesintilerle ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

WHATSAPP WEB’E NASIL BAĞLANILIR?

Whatsapp Web'e bağlanmak için şu adımları sırasıyla izleyebilirsiniz:

- Bilgisayarınızda web.whatsapp.com adresini açın. Daha sonra telefonunuzda WhatsApp uygulamasını açın.

- Android telefonlarda sohbet ekranındayken menüden WhatsApp Web'e dokunun. iOS'te ise ayarlardan WhatsApp Web'e giriş yapın.

- Telefonun kamerasını bilgisayarınızın monitörüne yönlendirerek ekrandaki QR kodunu okutun.

Bu işlemlerin ardından WhatsApp web'i kullanmaya başlayabilirsiniz.