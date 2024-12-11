WhatsApp çöktü mü? 11 Aralık 2024 WhatsApp düzeldi mi?
En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta kullanıcılar, mesaj gönderiminde problem yaşadığını dile getiriyor. Yaşanan bu problem, "WhatsApp çöktü mü? 11 Aralık 2024 WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir? " sorularını gündeme getirdi. İşte 11 Aralık 2024 WhatsApp mesajlaşma sorununa ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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WhatsApp çöktü mü sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. WhatsApp kullanıcıları mesaj gönderiminde problem yaşadığını dile getirirken, "WhatsApp çöktü mü? 11 Aralık 2024 WhatsApp'ta mesajlar neden gitmiyor, ne zaman düzelir? " sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte konuya ilişkin yetkililerden yapılan son açıklamalar...
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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'ta mesajlarda iletim problemi yaşanıyor.
Kullanıcılar Whatsapp'ta mesajlarının iletilemediğini ifade ederken konuyla ilgili bir açıklama henüz yok.
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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?
Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.
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WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?
BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA
TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı.
WhatsApp'ta kısa süreliğine erişim koptu. Erişim sorunu dünya genelinde hissedilirken, Türkiye'de de kullanıcılar kısa süreli de olsa WhatsApp hesaplarına giremedi. Erişim sorunu 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.