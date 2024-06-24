Whatsapp'a yeni güncelleme: Ben Sadece Bir Kızım çıkartma paketi nasıl indirilir, hangi çıkartmalar var?

Whatsapp'a yeni gelen güncelleme ile "Ben Sadece Bir Kızım" çıkartma paketi kullanıcılara açıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören paketin içeriği ve detayları ise çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Peki, Ben Sadece Bir Kızım paketi nasıl indirilir? İşte detaylar!