WE-inTech 53 öğrenci ile start verdi

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Arçelik’in Ar-Ge ve teknoloji alanlarında çalışan kadınların kariyer gelişimlerine destek olmak üzere başlattığı “WE-inTech” programına seçilen 53 öğrenci, programın ilk etabını oluşturan çalıştayda bir araya geldi.

2019’da ilk olarak Türkiye’de “Sen Mühendissin, Bizimlesin” adıyla başlayan program, üniversitelerin mühendislik, fen bilimleri ve matematik bölümlerinde öğrenim gören kadınlara yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji ile ilgili alanlarda fırsat eşitliği sunarak onları bu alanda kariyer yapmaları için cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Arçelik geçen yıl projeye Romanya, Güney Afrika ve Pakistan’ı da dahil ederek STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanındaki kadın oranını artırma taahhütlerini global ölçeğe taşıdı.

WE-inTech programının üç gün boyunca devam eden panellerinde, Arçelik'in İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar katılımcılarla bir araya geldi.

5 YILDA 162 ÖĞRENCİ KATILDI

Program kapsamında sektör uzmanları ve araştırmacıların yanı sıra başarıları ile ilham veren Bilge Yıldız ve Jenna Carpenter da programa dahil olarak gençlerle deneyimlerini paylaştı. Bir yıl sürecek program boyunca katılımcılar, kariyer gelişimi ve teknik eğitimlerin yanı sıra mentorluk desteği de alarak markaların devam eden projelerinde çalışma imkânı bulacak, staj ve iş imkânı alanlarında destek görecekler.

Programın ilk günü öğrencilerle buluşan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, "BM Kadın Birimi (UNWomen) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel liderlerinden olan Koç Holding öncülüğünde, teknoloji ve inovasyon alanında fırsat eşitliği yaratarak, cinsiyet eşitliğini desteklemek için önemli taahhütlerde bulunduk. 5 yıldır sürdürdüğümüz WE-inTech programına bugüne kadar 162 öğrenci katılım gösterdi. Bunlar arasından bugün Arçelik’te farklı pozisyonlarda görev yapan arkadaşlarımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Hayatın her alanında olduğu gibi Ar-Ge ve mühendislik alanlarında da cinsiyet eşitliği ilkesi ile hareket etmenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın en önemli unsurları arasında yer aldığına değinen Bayız, "Fırsat eşitliği yaratıldığında başarının cinsiyeti olmadığını biliyoruz. Bu anlamda ilerleme sağlamak amacıyla Ar-Ge ve mühendislik gücümüzde her geçen gün daha da kapsayıcı olmamız, cinsiyet eşitliği açısından önemli bir katma değer yaratıyor" ifadelerini kullandı.

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