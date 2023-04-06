Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Şirketler

WE-inTech 53 öğrenci ile start verdi

Arçelik’in, mühendislik ve yeni nesil Ar-Ge alanlarında çalışmayı hedefleyen kadın mühendis adaylarının katılımıyla Pakistan, Güney Afrika ve Romanya olmak üzere 4 ülkede hayata geçirdiği WE-inTech programı, Türkiye lokal çalıştaylarında 53 öğrenciyi ağırlıyor. Programın ilk çalıştayı, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, "5 yıldır sürdürdüğümüz WE-inTech programına bugüne kadar 162 öğrenci katılım gösterdi. Bunlar arasından bugün Arçelik’te farklı pozisyonlarda görev yapan arkadaşlarımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi

Giriş: 06.04.2023 - 16:50 | Güncelleme: ABONE OL
WE-inTech 53 öğrenci ile start verdi
HABERTURK.COM

Arçelik’in Ar-Ge ve teknoloji alanlarında çalışan kadınların kariyer gelişimlerine destek olmak üzere başlattığı “WE-inTech” programına seçilen 53 öğrenci, programın ilk etabını oluşturan çalıştayda bir araya geldi.

2019’da ilk olarak Türkiye’de “Sen Mühendissin, Bizimlesin” adıyla başlayan program, üniversitelerin mühendislik, fen bilimleri ve matematik bölümlerinde öğrenim gören kadınlara yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji ile ilgili alanlarda fırsat eşitliği sunarak onları bu alanda kariyer yapmaları için cesaretlendirmeyi amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Arçelik geçen yıl projeye Romanya, Güney Afrika ve Pakistan’ı da dahil ederek STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanındaki kadın oranını artırma taahhütlerini global ölçeğe taşıdı.

WE-inTech programının üç gün boyunca devam eden panellerinde, Arçelik'in İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Toygan Pulat, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar katılımcılarla bir araya geldi.

5 YILDA 162 ÖĞRENCİ KATILDI

Program kapsamında sektör uzmanları ve araştırmacıların yanı sıra başarıları ile ilham veren Bilge Yıldız ve Jenna Carpenter da programa dahil olarak gençlerle deneyimlerini paylaştı. Bir yıl sürecek program boyunca katılımcılar, kariyer gelişimi ve teknik eğitimlerin yanı sıra mentorluk desteği de alarak markaların devam eden projelerinde çalışma imkânı bulacak, staj ve iş imkânı alanlarında destek görecekler.

Programın ilk günü öğrencilerle buluşan Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, "BM Kadın Birimi (UNWomen) Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel liderlerinden olan Koç Holding öncülüğünde, teknoloji ve inovasyon alanında fırsat eşitliği yaratarak, cinsiyet eşitliğini desteklemek için önemli taahhütlerde bulunduk. 5 yıldır sürdürdüğümüz WE-inTech programına bugüne kadar 162 öğrenci katılım gösterdi. Bunlar arasından bugün Arçelik’te farklı pozisyonlarda görev yapan arkadaşlarımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Hayatın her alanında olduğu gibi Ar-Ge ve mühendislik alanlarında da cinsiyet eşitliği ilkesi ile hareket etmenin sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın en önemli unsurları arasında yer aldığına değinen Bayız, "Fırsat eşitliği yaratıldığında başarının cinsiyeti olmadığını biliyoruz. Bu anlamda ilerleme sağlamak amacıyla Ar-Ge ve mühendislik gücümüzde her geçen gün daha da kapsayıcı olmamız, cinsiyet eşitliği açısından önemli bir katma değer yaratıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çay değil adeta zehir! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz
Çay değil adeta zehir! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz
Endişelendiren ölümlerin ardından çiftçilere uyarı!
Endişelendiren ölümlerin ardından çiftçilere uyarı!
İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok görülecek!
İklim uzmanlarından Çeşme açıklaması: Daha çok görülecek!
"Binamız çürüğe çıkacak" diyerek karot örneği aldırtmadılar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.