Wanda Nara, Tarihi Yarımada'nın tanıtım elçisi
Mauro Icardı'nın eşi Wanda Nara, her fırsatta Tarihi Yarımada'ya giderek çektiği fotoğrafları yayımlıyor. Takipçileri, Nara'yı Tarihi Yarımada'nın tanıtım elçisi ilan etti
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yeni Tarihi Yarımada fotoğrafları...
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Wanda Nara, Arjantin'den gelen kız kardeşi Zaira Nara'yı ayağının tozuyla Tarihi Yarımada'ya götürdü.
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Wanda Nara, daha önce defalarca gittiği Tarihi Yarımada'da bulunan tarihi ve turistik yerleri kardeşine bir rehber edasıyla anlattı.
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Wanda Nara ile Zaira Nara; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı gibi birçok tarihi mekân ve müzeyi gezdi.
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Zaira Nara da ablası Wanda Nara gibi Tarihi Yarımada'ya hayran kaldı.
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Wanda Nara ile Zaira Nara, Tarihi Yarımada'yı gezerken birkaç aylık hasretlerine de son vermiş oldu. İki kardeş, gezi sırasında bol bol sahbet etme imkânı da buldu.
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Wanda Nara'nın sosyal medya hesabında 16 milyon 800 bin takipçisi bulunuyor. Bazıtakipçileri Nara'yı Tarihi Yarımada'nın tanıtım elçisi ilan etti.