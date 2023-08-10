Mauro Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte ikinci kez İstanbul turu yaptı. Geçtiğimiz mayısta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret eden Nara, çocuklarıyla bu kez İstanbul'da Tarihi Yarımada'yı dolaştı
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi'nin bonservisi 10 milyon Euro bedelle PSG'den alındı.
Mauro Icardi, yılda 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
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Mauro Icardi'nin Kasım 2022'de boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği, renkli sosyal yaşamıyla dikkat çeken Wanda Nara, çocukları Francesca ve Isabella ile birlikte ikinci kez İstanbul turuna çıktı.
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Geçtiğimiz mayısta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret eden Nara, bu kez Tarihi Yarımada'yı gezdi.
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O anları, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Wanda Nara'nın kareleri yoğun ilgi gördü.
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Mauro Icardi'nin de kalp emojileriyle yorum yaptığı fotoğraflar, kısa sürede 400 binden fazla beğeni aldı.
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İşte Wanda Nara ve ailesinin İstanbul turundan yansıyanlar...
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