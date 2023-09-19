Wanda Nara, Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

TARİHİ YARIMADA'DAN VAZGEÇEMİYOR



Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantin’den gelen ailesini hiç vakit kaybetmeden şehir turuna çıkardı. İlk durağı da bir hâyli sevdiği Tarihi Yarımada oldu.

Nara, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde bu kez öncekinden farklı olarak başörtüsüyle poz verdi.