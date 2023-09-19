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        Haberler Magazin Wanda Nara, Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor - Son dakika magazin haberleri

        Wanda Nara, Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor

        Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İstanbul turu sürüyor. Tarihi Yarımada'dan vazgeçemeyen Nara, Arjantin'den gelen ailesini şehir turuna çıkardı. Wanda Nara, bu kez öncekinden farklı olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde başörtüsüyle poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:40
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          Wanda Nara'dan yeni İstanbul turu paylaşımları...

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          İSTANBUL TURU SÜRÜYOR

          Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, fırsat buldukça İstanbul turunu çıkıyor.

        • 3

          BU KEZ BAŞÖRTÜSÜYLE POZ VERDİ

          Wanda Nara, ilk İstanbul turunda Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret etmişti.

        • 4

          Wanda Nara, ikinci İstanbul turunda ise Tarihi Yarımada'yı gezmişti. Nara, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere birçok tarihi yapının önünde çektirdiği fotoğrafları paylaşmıştı.

        • 5

          TARİHİ YARIMADA'DAN VAZGEÇEMİYOR

          Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantin’den gelen ailesini hiç vakit kaybetmeden şehir turuna çıkardı. İlk durağı da bir hâyli sevdiği Tarihi Yarımada oldu.
          Nara, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde bu kez öncekinden farklı olarak başörtüsüyle poz verdi.

        • 6

          İşte Wanda Nara ve ailesinin İstanbul turundan yansıyanlar...

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          Fotoğraflar: Instagram

        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi ailece İstanbul turunda
        Icardi ailece İstanbul turunda
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor

        BURÇLAR

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