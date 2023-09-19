Wanda Nara, Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İstanbul turu sürüyor. Tarihi Yarımada'dan vazgeçemeyen Nara, Arjantin'den gelen ailesini şehir turuna çıkardı. Wanda Nara, bu kez öncekinden farklı olarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde başörtüsüyle poz verdi
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Wanda Nara'dan yeni İstanbul turu paylaşımları...
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İSTANBUL TURU SÜRÜYOR
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, fırsat buldukça İstanbul turunu çıkıyor.
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BU KEZ BAŞÖRTÜSÜYLE POZ VERDİ
Wanda Nara, ilk İstanbul turunda Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret etmişti.
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Wanda Nara, ikinci İstanbul turunda ise Tarihi Yarımada'yı gezmişti. Nara, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere birçok tarihi yapının önünde çektirdiği fotoğrafları paylaşmıştı.
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TARİHİ YARIMADA'DAN VAZGEÇEMİYOR
Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Arjantin’den gelen ailesini hiç vakit kaybetmeden şehir turuna çıkardı. İlk durağı da bir hâyli sevdiği Tarihi Yarımada oldu.
Nara, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin önünde bu kez öncekinden farklı olarak başörtüsüyle poz verdi.
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İşte Wanda Nara ve ailesinin İstanbul turundan yansıyanlar...
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Fotoğraflar: Instagram