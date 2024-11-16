L - Gante'nin hesabı açıldı
Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante'in sosyal medya hesabını kapattırmıştı. L - Gante, sosyal medyaya döndü
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Mauro Icardi, Wanda Nara ve L - Gante arasında yaşananlar günlerdir konuşulmaya devam ediyor.
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Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmadan Rapçi L - Gante ile aşk yaşamaya başlaması sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, eski yengelerine büyük tepki göstermişti.
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Galatasaraylı taraftarlar, Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikâyet yağdırarak kapattırmıştı. L - Gante, daha sonra, Wanda Nara'nın açtığı canlı yayında; "En büyük Fenerbahçe" diyerek sosyal medya hesabını şikâyet eden Galatasaraylı taraftarlara göndermede bulunmuştu.
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L - Gante, 5.6 milyon takipçili Instagram hesabını sonunda açtırdı.
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Sosyal medyaya dönen Rapçi, paylaşımlardında sevgilisi Wanda Nara ile yer aldığı fotoğrafa da yer verdi.
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L - Gante, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe formasıyla bir programa katıldı. Rapçi, yakında İstanbul'da konser vermek istediğini ifade etti.
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