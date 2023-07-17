Wanda Nara'dan sağlığı için flaş açıklama!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için beklediği Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlığı ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.
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Wanda Nara sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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"Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim."
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"Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."
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"Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu.Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim."
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"Aileme, her arkadaşıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum."