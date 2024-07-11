Wanda Nara'dan L- Gante iddiasına cevap

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Galatasaraylı Mauro Icardi ile Wanda Nara boşanıyor...

Boşanmayı, Wanda Nara istedi.

Arjantin'deki bazı yayın organları, Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanmasına neden olarak Arjantinli Rap'çi L - Gante'yi gösterdi.

İddiayı güçlendiren etken ise Mauro Icardi'nin Galatasaray'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları için Arajantin'den ayrılmasından sonra Wanda Nara'nın bir dönem adının aşk dedikodularını karıştığı ve klibinde rol aldığı L - Gante ile bir gece kulübünde buluşması oldu. REKLAM

Wanda Nara; geçtiğimiz yıl, L - Gante'nin 'Emultimo Romantico' (Son Romantik) adlı klibinde rol aldı. 37 yaşındaki Wanda Nara, bu konuda bir açıklamada bulundu.

Wanda Nara; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok. Bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü" diyerek boşanma kararı almasında L - Gante'nin bir etkisi olmadığını dile getirdi.

Bu açıklamaya pek ikna olmayan Arjantin basını, şimdilerde Wanda Nara ile L - Gante'nin beraberliğini görüntülemenin peşinde. REKLAM

L - Gante kimdir? Asıl adı Elian Ángel Valenzuela olan L - Gante, 24 yaşında. 2021'de 'L - Gante RKT' adlı çalışmasıyla şöhrete ulaşan Rap'çi, 3 yıl içinde ülkesinde birçok ödüle lâyık görüldü.