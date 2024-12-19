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        Haberler Magazin Wanda Nara: Bazı belgeleri sundum

        Wanda Nara: Bazı belgeleri sundum

        Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara'ya, Arjantin'de yasa dışı bahis soruşturması açılmıştı. Wanda Nara, soruşturma kapsamında bazı belgeleri mahkemeye sunduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 09:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:38
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        Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasının bir eşi Arjantin'de de gerçekleştirildi. 7 Aralık'ta, Wanda Nara hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

        Wanda Nara, yaptığı açıklamada; "Bir duruşmam yoktu, bazı belgeleri sunmam gerekiyordu. Bunu daha önce de yapmıştım. Bizden bazı şeylerin belgelenmesini istediler" dedi.

        Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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        #Wanda Nara

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