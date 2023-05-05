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Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Prigojin, mühimmat verilmemesi nedeniyle 10 Mayıs’ta Bahmut’tan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

VİDEODA BAĞIRARAK MÜHİMMAT İSTEMİŞTİ Kremlin'in 'aşçısı' olarak da tanınan Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, kendisine ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabı üzerinden Ukrayna’daki savaşta yaşadıkları mühimmat sorunuyla ilgili video yayımlamıştı. Gece yayımlanan videoda kısa süre önce öldürülmüş Wagner savaşçılarının cesetlerini gösteren Prigojin, bu savaşçıların birilerinin çocukları ve birilerinin babaları olduğunu belirtmişti. Savaşçıların mühimmat yetersizliğinden öldürüldüğüne dikkati çeken Prigojin, mühimmat vermeyenlerin “cehennemde yanacaklarını” dile getirmişti.

"BURAYA GÖNÜLLÜ GELDİLER VE ÖLÜYORLAR" Prigojin, bağırarak sinirli şekilde yaptığı konuşmada, “Bizim yüzde 70 oranında mühimmatımız yetmiyor. Şoygu! Gerasimov! Nerede mühimmatlar? Bakın bunlara (yerdeki cesetlere)!” demişti. Kendilerine mühimmat vermeyenlerin zengin kulüplerinde oturduklarını, keyiflerine göre savaşçılarının kaderlerini belirlediklerini öne süren Prigojin, depolarda var olan mühimmatın Wagner’e gerektiği kadar verilmesi halinde kayıplarının 5 kat daha az olacağını savundu. Prigojin, “(Savaşçılar) buraya gönüllü geldiler ve ölüyorlar.” ifadesini kullanmıştı.

DESTEK TALEBİNDE BULUNMUŞTU Şubat ayından bu yana Prigojin, "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan destek istiyordu. Prigojin, Rus ordusundan gereken mühimmatın kendilerine verilmemesi halinde Ukrayna askerleri ile çatıştıkları Bahmut’tan savaşçıların bir bölümünü çekeceklerini söylemişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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