Yatırım için Slovakya'yı seçti

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW) belirsizliğe sürüklenen yeni yatırımı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alman basınına açıklamalarda bulunan şirketin CEO'su Herbert Diess, VW'nin fabrika yatırımı için Slovakya'yı seçtiğini bildirdi.
Buna göre VW, ülkede faaliyetlerine devam eden Bratislava fabrikasının üretim kapasitesini artıracak. Slovak basınının da yer verdiği gelişmeye göre, toplam tutarı 1 milyar euroyu bulması beklenen yatırım ile, VW Passat ve grup markalarından Skoda'nın Passat ile aynı platformu paylaşan Superb modelinin üretimi Slovakya'ya kaydırılacak.
Slovakya'ya yapılacak yatırım ile VW'nin ülkedeki yeni üretim kapasitesinin ne olacağı hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan, Slovakya hükümetinin fabrikada görev alacak çalışanların yetkinliğini artırmak adına VW'ye bir enstitü kurma sözü verdiği belirtiliyor.
Bratislava fabrikasında hali hazırda, Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen UP, Skoda Citigo ve Sat Mii modelleri üretiliyor. Tesiste gerçekleşen üretimin yüzde 99'u 158 ülkeye ihraç ediliyor.
MANİSA'DA ÖNCE ŞİRKET KURDU SONRA VAZGEÇTİ
2015 yılında patlak veren dizel skandalı sonrası yüzünü elektrikli otomobillere çeviren Volkswagen, 2018 yılı sonunda ise Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellerine ayırması nedeniyle içten yanmalı modellerini üreteceği yeni bir fabrikaya ihtiyaç duymuştu. Şirket, uzun süren araştırmaların ardından yatırım için Manisa'da karar kılmıştı.
Bu doğrultuda, 2019'da Manisa'da şirket kuran VW'nin, Passat ve Suberb modelleri ile birlikte, Seat Ateca ve Skoda Karoq modellerini de bu fabrikada üretebileceği belirtilmişti.
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre, Manisa'da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kuran Alman üreticinin, söz konusu fabrikada 4 bin kişi istihdam ederek, yılda 300 bin adet araç üretmesi bekleniyordu.
TÜRKİYE YATIRIMINI 4 KEZ ERTELEDİ
Bu gelişmeden kısa bir süre sonra, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu bahane ederek yatırım kararını askıya aldığını bildiren VW, o tarihten sonra ise yatırım kararı hakkındaki resmi açıklamasını tam 4 kez daha ertelemişti.
Süreç içinde Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler VW'yi kendi ülkelerine davet ederken, şirketten yapılan açıklamalarda ise yatırım için Türkiye'den başka yer aranmadığı her defasında ifade edilmişti.
Fakat, geçtiğimiz Temmuz ayında ise, pandemi nedeniyle düşen tüketici talebini öne süren VW, üretim kapasitesini artırmaktan vazgeçtiğini ve dolayısıyla Türkiye'de planlanan fabrika yatırımını da durduğunu açıklamıştı.
Eğer vazgeçmeseydi, Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı yatırımın toplam bedelinin 1.4 milyar euroyu bulması bekleniyordu. Gelinen noktada, Alman marka Türkiye'de yeni baştan fabrika yatırımı yapmak yerine, Slovakya'daki faal tesisinin kapasitesini daha düşük maliyetle artırmayı seçmiş durumda.
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