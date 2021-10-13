Ford ve Volkswagen'in (VW) 2019 yılında yaptıkları işbirliği ilk meyvesini verdi. Ford'un yeni nesil Tourneo Connect modeli, markanın VW işbirliğinde geliştirdiği ilk araç oldu.
Son jenerasyon VW Caddy ile aynı platform ve benzer tasarım öğelerini kullanan yeni Tourneo Connect'in 2022 yılında satışa sunulacağı belirtildi.
İlk teslimatları önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlayacak aracın Trend, Titanium, Sport ve Active isimli dört farklı donanım paketinin olacağı kaydedildi.
Öte yandan, aracın kısa ve uzun şasili versiyonlarının satışa sunulacağı aktarılırken, yeni Tourneo Connect'te VW'den alınan teknolojilere yer verildiği de bildirildi.
VW raflarından alınan iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği ile satışa sunulacak Tourneo Connect'in kaputunun altındaki benzinli seçeneğin 1.5 litre hacminde 113 beygir güç ve 220 Nm tork ürettiği belirtildi.
Dizel cephesinde ise, her biri 2.0 litre hacminde biri 110 beygir güç ve 280 Nm tork, diğeri ise 120 beygir güç ve 320 Nm tork değeri sunan güç seçenekleri yer alıyor.
Yapılan açıklamaya göre, daha güçlü dizel versiyonda dört tekerlekten çekiş sistemi de opsiyon olarak sunulacak. Ayrıca, benzinli ve 120 beygir güç üreten dizel versiyonda 7 ileri otomatik şanzıman seçeneği de yer alacak.
İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDAKİ YENİ MODELLER YOLDA
Ford ve VW'nin yaklaşık 3 yıl önce vardığı anlaşma kapsamında, iki markanın gelecek modelleri de ortaklaşa geliştirilecek.
Bu kapsamda, yeni nesil VW Amarok, bir sonraki Ford Ranger'ın teknolojisi ile üretilecek. Aynı şekilde, yeni nesil Ford Transit Connect ile yeni Volkswagen T7 de platform ve teknoloji ortaklığı yapacak.
Ford ile VW'nin attığı adımın arkasında birkaç sebep yatıyor. Bunların başında ise, elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojileri geliştiren iki markanın, yükselen maliyetlerini kısma ve bu sayede pazarda rekabet avantajı elde etme amacı bulunuyor.
İki markanın ortak platformda üreteceği modellerin, hem üretim hem de Ar-Ge maliyetlerini milyarlarca dolar aşağı çekmesi hedefleniyor.
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