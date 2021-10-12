Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in (VW), Avrupa'da bir batarya fabrikası kurmak için hazırlıklar yaptığı açıklandı.
Şirket, elektrikli otomobilleri için batarya üretecek tesisin Doğu Avrupa'da olacağını açıklarken, fabrika yatırımının hangi ülkeye yapılacağını ise henüz açıklamadı.
2022'nin ilk yarısında detayların kesinleşeceği ve 2027'de üretimin başlayacağı fabrika için, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nin Alman şirketin radarında olduğu belirtildi. VW'nin, uzun vadede ise Avrupa'da 6 yeni batarya fabrikası açmayı planladığı öne sürüldü.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir şirket sözcüsü, "Bu karar için dikkate alınması gereken ülkenin koşulları, ekonomik ortamı, e-mobilite stratejisi ve sübvansiyon çerçevesidir" dedi.
TÜRKİYE YATIRIMINDAN VAZGEÇMİŞTİ
Bir dönem adı Türkiye ile anılan Volkswagen, 2020'nin Temmuz ayında Manisa'ya yapacağı yatırımdan vazgeçtiğini duyurarak, söz konusu yatırımı Slovakya'ya yapacağını açıklamıştı. O dönem şirketin CEO'su Herbert Diess tarafından yapılan açıklamada, VW'nin ülkedeki Bratislava fabrikasında kapasite artırımına gideceği kaydedilmiş, grup bünyesindeki diğer markalar için de üretim yapması beklenen Bratislava fabrikasına 1 milyar euroluk yatırım ek yatırım yolu seçilmişti.
2015 yılında patlak veren dizel skandalı sonrası yüzünü elektrikli otomobillere çeviren Volkswagen, 2018 yılı sonunda ise Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellerine ayırması nedeniyle içten yanmalı modellerini üreteceği yeni bir fabrikaya ihtiyaç duymuştu. Şirket, uzun süren araştırmaların ardından yatırım için Manisa'da karar kılmıştı.
Bu doğrultuda, 2019'da Manisa'da şirket kuran VW'nin, Passat ve Suberb modelleri ile birlikte, Seat Ateca ve Skoda Karoq modellerini de bu fabrikada üretebileceği belirtilmişti.
Manisa'da Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kuran Alman üreticinin, söz konusu fabrikada 4 bin kişi istihdam ederek, yılda 300 bin adet araç üretmesi ve toplamda 1.4 milyar euroluk yatırım yapması bekleniyordu.
O tarihten sonra ise yatırım kararı hakkındaki resmi açıklamasını tam 4 kez erteleyen VW, geçen yılın Temmuz ayında ise pandemi nedeniyle düşen tüketici talebini öne sürerek üretim kapasitesini artırmaktan vazgeçtiğini ve dolayısıyla Türkiye'de planlanan fabrika yatırımını da durduğunu açıklamıştı.
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