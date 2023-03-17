VW'den 180 milyar euroluk batarya planı

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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), elektrikli araçların en önemli bileşeni olan bataryaların fiyatını düşürmek için dikkat çeken bir adım attı.

Şirket, elektrikli araç maliyetlerini azaltmak ve pazar payını korumak amacıyla batarya üretimi ve hammadde tedariki de dahil olmak üzere beş yılda 180 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

Öte yandan, VW'nin teknolojiden sorumlu yönetim kurulu üyesi Thomas Schmall, batarya hücrelerinin maliyetini düşürmek, kendi talebinin yarısını karşılamak ve üçüncü taraf müşterilere satış yapmak için madenlere yatırım yapmayı planladıklarını söyledi.

Schmall, "Hammadde darboğazı madencilik kapasitesini belirler hale geldi. Bu yüzden doğrudan madenlere yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

HEDEF KÜRESEL TEDARİKÇİ OLMAK

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi konumundaki Alman şirket, kendi bünyesindeki batarya şirketi PowerCo'yu, bu yöntemle küresel bir batarya tedarikçisi haline getirmeyi hedefliyor.

PowerCo, Ford'un Avrupa'da VW'nin platformunda üreteceği 1.2 milyon elektrikli otomobilin için batarya hücresi tedarik etmeye yakında başlayacak.

Şirket uzun vadede ise Volkswagen'in global batarya ihtiyacının yarısını karşılayacak. Schmall, batarya hücrelerinin çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika'ya gönderileceğini belirtti.

Alman otomotiv üreticisi, Kuzey Amerika'daki ilk batarya tesisini kuracağı Kanada'da bir süredir ülkenin madencilik şirketleriyle tedarik anlaşmaları için ortaklık kuruyor.

2025'TE ÜRETİME BAŞLAYACAK

Elektrikli araçları uygun fiyatlı hale getirmeye çalışan Volkswagen, Tesla ve Stellantis gibi üreticiler, düşük maliyetle batarya üretmek veya tedarik etmek için farklı yollar arıyor.

VW'nin yaptığı gibi hali hazırda az sayıda otomobil üreticisi madenlerde doğrudan hisse sahibi olduğunu açıklarken, sektör genelinde bataryalarda kullanılan lityum, nikel ve kobalt gibi malzemeleri tedarik etmek ve bunları batarya tedarikçilerine aktarmak için üreticilerle anlaşmalar yapılıyor.

Öte yandan, geçen yıl kurulan PowerCo, 2030 yılına kadar yıllık satışlarda 20 milyar euroyu hedefliyor. Şirketin üretimi 2025 yılında Almanya'da başlayacak, 2026 yılında İspanya'da ve 2027 yılında Kanada'da yeni tesisler devreye alınacak.

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