Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Von der Leyen, AP seçimlerini değerlendirdi | Dış Haberler

        Von der Leyen, AP seçimlerini değerlendirdi

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarına göre merkezdeki gruplara daha büyük sorumluluk düştüğünü söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 03:52 Güncelleme: 10.06.2024 - 03:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Von der Leyen, AP seçimlerini değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alman Hristiyan demokrat siyasetçi Von der Leyen, 6-9 Haziran'da düzenlenen AP seçimlerinin ardından EPP'nin listebaşı adayı olarak Genel Kurul salonunda basına hitap etti.

        Mensubu olduğu grubun birinci gelmesiyle seçim sonuçlarının güçlü bir Avrupa isteyenlerin çoğunlukta olduğu mesajını verdiğini vurgulayan von der Leyen, "Yani merkez yerinde duruyor ama sağdaki ve soldaki aşırıların da destek aldığı bir gerçek. Bu nedenle sonuç, merkezdeki taraflara büyük sorumluluklar yüklüyor." dedi.

        Von der Leyen, yarından itibaren ikinci sıradaki, merkez sol eğilimli Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve liberal çizgideki Avrupa'yı Yenile (Renew Europe-RE) grubunun desteğini almak için görüşmelere başlayacağını söyledi.

        REKLAM

        "Amacım Avrupa'dan yana, Ukrayna'dan yana ve hukukun üstünlüğünden yana olanlarla bu yola devam etmek." diyen von der Leyen, bir soru üzerine, AB Konseyinin de desteğini alacağına inandığını kaydetti.

        AP'NİN DUYURDUĞU KESİN OLMAYAN SONUÇLAR

        "AP'nin 10'uncu yasama döneminin ilk gerçekçi resmi" olarak duyurduğu sonuçlara göre, EPP 189, S&D 135, RE 80, Yeşiller 52, Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) 72, aşırı sağcı partileri buluşturan Kimlik ve Demokrasi (ID) 58 ve Sol grup 36 sandalye kazandı.

        AA'nın haberine göre; resmi sonuçların bugün açıklanması planlanıyor.

        Akabinde AP'ye girebilen partilerin yeni siyasi grupları oluşturmaya ve ardından AB Komisyonunun yeni başkanının seçimi amacıyla görüşmelere başlaması bekleniyor.

        AB ülkelerinin liderleri 17 Haziran'da gayri resmi bir zirvede bir araya gelerek, AB Komisyonu Başkanlığı için aday üzerinde karar verecek. Ardından bu aday, AP'nin onayını alması gerekecek.

        AP'nin ilk genel kurul oturumu 16 Temmuz'da yapılacak ve yeni yasama dönemi başlamış olacak. Konsey başkanı da dahil olmak üzere AB'nin yeni yönetiminin tümüyle belli olması ise aralık ayını bulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Avrupa Parlamentosu
        #avrupa
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        İliç'te heyelan altında işçi kalmadı
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        Ali Koç: Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        ABD, "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Avrupa'da aşırı sağ rüzgarı
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        "Fenerbahçe'de demokrasi şöleni"
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Alman devi Semih'in peşinde
        Alman devi Semih'in peşinde
        Evlendiler
        Evlendiler
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Habertürk Anasayfa