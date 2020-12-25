Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, 2020 yılı pandemi sürecini ve gelecek hedeflerini değerlendirdi. 2020 yılı Eylül ayında distribütörlük tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan Volvo Trucks'ın, 2020 Kasım kümüle toplam çekici pazarında yüzde 152 büyüme ile yüzde 7.4 pazar payına ulaştığı kaydedildi. Şirketin gelecek dönemde büyüme hedefleri doğrultusunda pazar payını çift hanelere taşımayı hedeflediği belirtildi.
2021’e yönelik umutlu olduklarını dile getiren Temsa Kamyon Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Kıvanç Kızılkaya, "Biz sadece bir satış firması değil, aynı zamanda bir hizmet firması ve müşterilerimizin uzun soluklu çözüm ortağıyız. Volvo Trucks iş birliğinde bizim ana hedefimiz, pazar payımızı yukarıya çekmekti ve bunu başardık. Önümüzdeki dönemde satış ve satış sonrasında büyüme hedefimizi gerçekleştirerek, çift haneli pazar payına ulaşmayı istiyoruz. Bunun için nitelikli şekilde iş alanımızı, yetkili satıcı ve servislerimizi genişletiyor, sürekli ve sürdürülebilir eğitim ilkemizle hem müşterimize hem de teknik anlamda yetkili servis ağımıza büyümede destek oluyoruz" görüşünü paylaştı.
'10 YIL İÇİNDE ELEKTRİKLİ KAMYON SATIŞA SUNULACAK'
Volvo Trucks’ın ürün gamında yer alan ağır hizmet tipi elektrikli kamyonların sayısını hızla artırmayı ve müşterilerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Kızılkaya, Volvo Trucks elektrikli ürün gamıyla ilgili olarak da, "Volvo Trucks, Ar-Ge ve inovasyona verdiği önemle çevreci nakliye çözümleri de sunuyor. Bu bağlamda, otonom ve elektrikli taşımacılığa yönelik kentsel ulaşıma uygun araçları bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde uzun yol taşımacılığına yönelik, daha uzun menzile sahip elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli kamyonları da satışa sunacak. Bu sürecin ikinci yarısında ise hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonların satışına başlanması planlanıyor. 2040 yılına kadarsa, ürün yelpazesinin, fosil yakıt kullanmayan kamyonlardan oluşması hedefleniyor" bilgilerini paylaştı.
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