2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olmayı amaçlayan İsveçli üretici Volvo, yeni elektrikli otomobili C40 Recharge’ı Türkiye'ye getirdi.

C40 Recharge’ın Volvo'nun geleceğini temsil ettiğini söyleyen Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "Tamamen elektrikli C40 Recharge sadece teknik özellikleriyle değil aynı zamanda tasarımıyla da geleceğe bakış açımızın önemli bir parçası. 2040 yılına kadar tamamen döngüsel bir iş modeline geçmeyi planlayan bir otomobil şirketi olarak, 2025 yılına kadar yeni Volvo otomobillerindeki malzemenin yüzde 25'inin geri dönüştürülmüş ve bio-tabanlı içerikten oluşmasını hedefliyoruz" dedi.

Boman, Togg'un 29 Ekim'de seri üretimine başladığı ve C40 ile aynı segmentte yer alan Türkiye'nin yerli elektrikli SUV modeli hakkında da konuştu.

Togg’u bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Boman, "Togg'un 2 motor seçeneği var. Güçlü olan versiyon fiyat olarak bizim otomobilimize daha yakın olacak, giriş versiyonu ise daha satın alınabilir bir seçenek olarak duruyor. Togg'un SUV modelinin giriş versiyonu elektrikli araç pazarını büyütecek ve herkesin oyun alanını genişletecektir. Togg süreci ne kadar hızlandırırsa, hepimiz için iyi olacak" dedi.

'GÜNÜMÜZDE YENİ BİR MARKA ELEKTRİKLİ OLARAK DOĞMAK ZORUNDA'

Togg'un elektrikli otomobil markası olarak doğmasının doğru karar olduğuna da değinen Magnus Boman, "Bugünün dünyasında yeni bir marka zaten elektrikli olarak doğmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıl, Türkiye'deki Volvo satışlarının yüzde 30 artacağına işaret eden Boman, toplam satışları içerisinde elektrikli araç satışlarının payının ise yüzde 13'te yüzde 18'e çıkacağını söyledi.

Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, şarj ağı yatırımı planlamadıklarını da aktararak, "Togg’un şarj ağı altyapısının yaygınlaşması konusunda önemli katkısı olacak. Bundan tüm markalar olumlu yararlanacak" dedi.

Verilen bilgiye göre, Volvo 2025 yılına kadar, küresel satış hacminin yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden ve geri kalanının ise hibrit modellerden oluşmasını, 2030 yılında ise satılan tüm otomobillerin tamamen elektrikli olmasını hedefliyor.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ İLE GELDİ

Sadece tamamen elektrikli olarak tasarlanan ilk Volvo modeli olan otomobil, Türkiye pazarında iki farklı motor seçeneği ile satışa sunuldu.

'Recharge Twin' seçeneği, biri önde ve diğeri arka aksta olmak üzere, yaklaşık 40 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj edilebilen, 78kWh pil ile çalışan 2 elektrik motorundan oluşuyor. Zaman içinde kablosuz yazılım güncellemeleriyle gelişmesi beklenen tahmini menzil ise yaklaşık 450 kilometre olarak açıklanıyor.