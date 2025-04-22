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        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy: Her türlü formatta masaya oturmaya hazırız | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Her türlü formatta masaya oturmaya hazırız

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ateşkesin sağlanmasının ardından her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:28
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        Zelenskiy: Masaya oturmaya hazırız
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        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıkladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasının ardından türlü formatta masaya oturmaya hazır olduklarını açıklayarak, "Ateşkesin ardından çıkmaz sokak olmaması için her türlü formatta masaya oturmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

        Toprak, güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın NATO üyeliği gibi çok sayıda karmaşık konuya dikkat çeken Zelenskiy, "Her şey üzerinde hızlı bir şekilde anlaşmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy; Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin yarın İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna arasında 'koşulsuz ateşkes' konusunu ele alacağını açıklamıştı.

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