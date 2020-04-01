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Koronavirüs salgını nedeniyle fabrikalarındaki üretimi geçici olarak durduran markalardan Volkswagen, üretime verdiği arayı uzattığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, talepteki düşüşün ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların söz konusu kararda etkili olduğu belirtildi.

Volkswagen'in fabrikalarının 19 Nisan'da kapılarını açacağı da verilen bilgiler arasında.

Alman markanın karardan etkilenen tesisleri arasında Dresden, Emden, Osnabrueck, Wolfsburg, Zwickau, Hanover, Brunswick, Kassel, Salzgitter, Chemnitz, Hanover bulunuyor.

Daha önce yapılan açıklamada 9 Nisan'da fabrikaların açılacağı belirtilmişti. Volkswagen'in söz konusu fabrikalarında 80 bin kişi çalışıyor.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, geçen yaptığı yaptı açıklamada ise, fabrikaların kapalı kalmasının kendilerine haftada 2 milyar euroluk fatura çıkardığını söylemişti.

Volkswagen gibi Türk otomotiv sanayisinde de birçok firma salgın nedeniyle fabrikalarını geçici olarak kapattı.

Bu üreticiler arasına dün akşam saatlerinde üretime ara vereceğini açıklayan Tofaş'ın da katılması ile birlikte ise, Türk otomotiv sanayisinde üretim geçici olarak durmuş oldu.

Fabrikalarını geçici olarak kapatan yerli otomotiv üreticileri arasında Oyak-Renault, Hyundai Assan, Ford Otosan, Türk Traktör, Honda, Toyota, Mercedes-Benz Türk, Otokar, Temsa, Anadolu Isuzu ve Karsan bulunuyor.

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